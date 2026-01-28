El 1x1 del Real Madrid contra el Benfica

Derrota dura, justa y preocupante del Madrid en Da Luz. Arbeloa vio cómo el vestuario al que ha dado plenos poderes volvía a las andadas en una demostración de falta de compromiso en todas las líneas. Los de arriba no corrieron, los de atrás lo hicieron en cualquier sentido menos el correcto y el centro del campo fue un agujero negro. Huijsen perpetró un partido espantoso, junto a Mastantuono. Las expulsiones de Rodrygo y Asencio son el reflejo de un equipo frustrado donde no se ha obrado un milagro como se ha intentado vender con insistencia en los primeros tiempos del técnico salmantino.

4 Thibaut Courtois, Portero Superado Una noche europea más en la oficina. El belga, después de solo recibir un tiro contra el Villarreal, se enfundó el traje de héroe habitual en los partidos complicados. Pero tampoco es MacGyver. Evitó que el Madrid se fuese con una goleada al descanso. No pudo hacer nada en la segunda, donde tuvo que felicitar a Trubin, el meta rival, por un gol antológico en el último instante.

3 Fede Valverde, Centrocampista Desconcertado Salvó un gol sobre la línea en la primera mitad, pero se vio arrollado por el ímpetu del Benfica en las contras, donde los de arriba no ayudaron a una zaga desmontada en cuanto el Benfica saltaba la primera línea de presión. Al final, se unió a la turba de protestas de un equipo superado en todos los aspectos.

2 Asencio, Defensa Disparatado Tiene tanta confianza en sí mismo que es capaz de lo extraordinario, lo bueno, lo malo y lo peor. El centro para el gol de Mbappé fue exquisito, pero su resbalón en el primer tanto dejó anulado este ímpetu. Después, se pasó de revoluciones para llevarse una amarilla por entrar a la guerra con un perro viejo como Otamendi. Terminó expulsado después de perder el control, algo que le pasará factura en los partidos de alto nivel.

1 Dean Huijsen, Defensa Anticompetitivo No es un futbolista diferencial, aunque se le haya cargado con un cartel de protagonista desde el principio. Se incorporó en varias ocasiones al ataque, pero en defensa patinó como el resto. Su segunda parte fue demoledora para sus aspiraciones. No dio pie con bola y resultó anticompetitivo.

2 Álvaro Carreras, Defensa Superado Parece mentira que Da Luz fuese su casa durante los últimos años, porque se sintió como un completo extraño. Prestianni le hizo un traje en el acto inicial que le dejó en evidencia. Persiguiendo sombras e incluso enfrentándose a los que fueron sus excompañeros. Apareció más en cámara por eso que por acciones solventes, como acostumbra.

2 Tchouaméni, Centrocampista Penalizado Se cargó muy rápido con una amarilla y no supo convivir con ella. Cometió el penalti que puso en ventaja al Benfica después de un agarrón continuado. No fue el ancla que espera Arbeloa. Totalmente desconectado de la Real Madrid del partido.

4 Arda Güler, Centrocampista Protestón Superado por el ritmo del partido en la primera mitad. Con un encuentro de ritmo bajo, disfruta y piensa los cambios de orientación que tanta falta le hacen a su equipo. Pero el Benfica consiguió que fuese una mota de polvo, hasta que en la segunda mitad se sacó un pase de la chistera para darle un gol a Mbappé. Arbeloa lo sustituyó cuando mejor estaba y se lo hizo saber, protestando el cambio.

2 Jude Bellingham, Etéreo Su sitio es uno y todos a la vez. El inglés sigue siendo desconcertante, aunque Arbeloa le pida que deje de correr. El caso es qué dirección. Están muy bien las celebraciones con mensaje y afrenta, como la que hizo contra el Mónaco, si luego se pueden mantener en el tiempo. De lo contrario, el dardo termina clavado en tu cabeza.

1 Franco Mastantuono, Delantero Vacío El peor de la primera parte. Totalmente inocuo en su desplazamiento hacia el interior que no funciona ante equipos que presionan bien como el Benfica. Muchos balones perdidos y poco acierto en las combinaciones. Fue un jugador de 'freestyle', pero claro, con rivales enfrente, lo que complica bastante los regates a la nada.

2 Vinicius Jr., Delantero Inoperante Totalmente desaparecido en la primera parte. Y eso que la marca que tenía encima, de un lateral muy ofensivo como Dedic, le invitaba al baile. Se olvidó de replegar en las contras, como en los viejos tiempos. Arriba no aportó nada, más que un disparo desde lejos. Otro de los que cuando el partido se vuelve en contra es incapaz de tener el temple para sacarlo adelante.

5 Kylian Mbappé, Delantero Insuficiente Muy poco participativo en la primera parte, pero cuando aparece marca. Con eso es más que suficiente para que su cartel sobreviva. Aprovechó un buen centro de Asencio para hacer el primer gol del partido. Mantuvo al Madrid en la segunda con otra buena definición. Ahora bien, como líder deja todavía bastante que desear.

3 David Alaba, Defensa Amateur Que el austriaco sea uno de los mayores salarios del actual Madrid evidencia lo desastrosa que ha sido la planificación en los últimos años.

3 Brahim, Delantero Frustrado Incluso fallando el penalti, después de días como estos, preferiría haberse quedado jugando una eterna Copa África.

2 Eduardo Camavinga, Centrocampista Fiasco Fue suplente por detrás de Tchouaméni. Aunque no importó demasiado. No es un recurso útil salvo que esté abrigado por jugadores que estén a un mejor nivel.

0 Rodrygo Goes, Delantero Catastrófico ¿Para qué entró el brasileño al encuentro? Fiel reflejo de lo descontextualizados que están algunos jugadores en un vestuario que se autogestiona, como si eso fuese positivo. Doble amarilla y expulsión por protestar.