El 1x1 del Real Madrid ante el Bayern de Múnich

El clásico europeo no defraudó sobre el césped del Bernabéu. El Bayern de Múnich demostró por qué es uno de los máximos candidatos al título de Champions, pero se encontró con un Real Madrid que no dejó de creer incluso en los peores momentos.

Los alemanes tuvieron unos minutos para sentenciar el encuentro, pero siempre que fallas en el Bernabéu te la juegas. Mbappé marcó y dio alas al Madrid para la vuelta con un resultado bastante igualado.

La entrada de Bellingham cambió el signo del encuentro para el Madrid con su capacidad para superar líneas. En cambio, Trent fue un desastre en defensa, pero lo salvó en los minutos finales creando mucho peligro con su capacidad de distribuir el juego desde atrás.

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Las notas del Real Madrid ante el Bayern de Múnich:

4 Andriy Lunin, Portero Inseguro Lunin no fue el de hace dos temporadas. Arrancó el partido dejando mucho que desear en los balones áreos, sin crear nada de seguridad a sus futbolistas. En el primer tanto no pudo hacer nada, pero en el segundo se notó mucho la diferencia con Courtois. Seguramente el belga la hubiera salvado.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Contradictorio Dos caras muy distintas de Arnols. Hasta el 75 su encuentro era un desastre. Luis Díaz se lo pasó de maravilla ante el inglés. Lo regateó las veces que quiso y para colmó le ganó la espalda con suma facilidad en el primer gol del encuentro. Eso sí, en los minutos finales cambió el partido. Salvó su noche con un pase tremendo para asistir a Mbappé en el 1-2 y empezó a crear mucho peligro al Bayern con pases desde muy lejos.

5 Antonio Rüdiger, Defensa Correoso Partido muy sufrido para Rüdiger. El Bayern movía la pelota de costado a costado, mareando a los centrales blancos. El alemán luchó y ganó varios duelos por arriba, pero sufrió por abajo. Se vio exigido en cada cambio de orientación y no siempre consiguió corregir a tiempo cuando los bávaros aceleraban. Aun así, tiró de oficio, carácter y contundencia para sostenerse en los peores momentos del Madrid.

5 D. Huijsen, Defensa Exigido Mejor que otros días, pero sigue muy lejos del nivel que se esperaba del central. Condujo bien y rompió líneas con el balón en los pies, pero defensivamente no pudo hacer nada contra un Harry Kane que se movió por todo el frente de ataque. También tuvo que bailar con Olise, tarea muy complicada. Arbeloa lo cambió en el 60.

4 Álvaro Carreras, Defensa Vulnerable Uno de los más señalados por el Bernabéu. Carreras fue pitado en diversas jugadas por errores impropios de un jugador por el que se han pasado 50 millones. Perdidas constantes en defensa y Olise le hizo un roto durante todo el encuentro. Su única nota positiva fue la que salvó bajo palos en el primer minuto de juego.

6 Fede Valverde, Centrocampista Sacrificado De los mejores del Madrid. Valverde corrió en defensa y en ataque. Incansable durante los 90 minutos. De derecha a izquierda todo el rato. Estuvo menos presente que de costumbre en ataque para conseguir parar la sangría bávara

5 Tchouaméni, Centrocampista Incómodo Totalmente superado. El paritdo tuvo dos fases: una de dominio absoluto del Bayern y la otra de ida y vuelta. En ninguna de las dos se sintió cómodo y sufrió sobre el césped. Físicamente el Bayern son aviones y lo pagó.

4 Thiago Pitarch, Centrocampista Perdido Pitarch ha sido un buen recurso de emergencia para Arbeloa, pero la Champions le quedó bastante grande. El centrocampista estuvo bastante perdido por el campo y estuvo a punto de regalar un gol al Bayern tras un pase atrás peligrosisimo, pero Gnabry no encontró portería. Arbeloa lo cambió por Bellingham en el 60.

5 Arda Güler, Centrocampista Inconsistente Volvió a arrancar bien como en Mallorca. Filtró varios pases buenos para Mbappé, pero a partir del minuto 20 desapareció por completo. Superado por físico y en posicionamiento. Güler lleva unos cuantos encuentros muy fuera de forma. Arbeloa lo cambió por Brahim en el 70.

7 Kylian Mbappé, Delantero Peligroso Mbappé recordó la final de Champions del 2020. Neuer le arruinó la noche con tres paradas dignas de museo, aunque finalmente consiguió marcar a portería vacía tras un pase tremendo de Alexander-Arnold. Fue el gran peligro contra el Bayern, aunque sufrió el mejor nivel del portero alemán desde hacía muchos años.

6 Vinicius Jr., Delantero Constante Fue un peligro constante para la defensa del Bayern. Los alemanes dominaron todo el encuentro, pero jugaron con fuego dejando a los dos de ataque blancos uno contra uno. Vinicius se cansó de correr, pero falló en la decisión final. Si hubiera estado más acertado, seguramente estaríamos hablando de una victoria blanca.

7 Jude Bellingham, Revulsivo Su entrada mejoró al Real Madrid. El inglés disfruta cuando puede correr y romper líneas. El Bayern dejaba muchos espacios al atacar con mucha gente y Bellingham eso lo tiene. Empezó a crear peligro para el Madrid cuando peor lo estaban pasando. En un ida y vuelta Bellingham puede ser mortal.

6 Eder Militao, Defensa Recuperado Otra vez como en Mallorca. Militao al 50% es mejor que todos los centrales del Real Madrid. Entró en un momento de máxima tensión y muy intenso a nivel físico. El brasileño no desentonó- Recuperó varios balones clave gracias a su potencia y incluso pudo marcar tras un buen remate a la escuadra. Si está para jugar en Múnich, será titular sin dudas.