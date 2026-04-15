El 1x1 del Real Madrid contra el Bayern

El Bayern se clasificó para las semifinales de la Champions con un triunfo (4-3) que hizo justicia a su dominio total. .

Así hemos visto la actuación de los jugadores blancos en el Allianz Arena.

4 Andriy Lunin, Portero Batido El portero ucraniano arrancó con muchas dudas. Erró de manera grave en el primer gol del Bayern y transmitió poca seguridad. Con el paso de los minutos mejoró y realizó buenas intervenciones. Intentó evitar el gol de Luis Díaz pero no lo logró y en el 4-3 de Olise poco pudo hacer.

5 Trent Alexander Arnold, Defensa Blando El inglés necesita ayudas constantes para que no le superen en el uno contra uno. Si en defensa aportó poco, en ataque apenas logró sumar su habitual calidad para sacar centros o pases largos. Falló en el gol de Kane pero evitó un gol cantado de Luis Díaz al que controló mejor de lo esperado.

6 Eder Militao, Defensa Duro Su agresividad le hizo cometer entradas contundentes y alternar acciones positivas para su equipo con errores de bulto. El Real Madrid gana contundencia con su presencia. Su capacidad para anticiparse es siempre útil.

5 Antonio Rüdiger, Defensa Indultado El central alemán cometió una falta clara en la acción previa del 2-3. Si jugara en el Barça sería expulsado cada partido pero vestir de blanco le permite repartir 'caricias' sin que tenga consecuencias. Solo fue amonestado por protestar con su habitual elocuencia y posteriormente le tuvieron que expulsar por una segunda amarilla no indicada.

6 Ferland Mendy, Defensa Intimidador Su presencia provocó que Olise intentara alejarse de él y realizar menos jugadas de extremo y más de mediapunta. En ataque se le apagan las luces pero en la fase defensiva es fundamental.

5 Fede Valverde, Centrocampista Sacrificado La ausencia de Tchuameni le obligó a realizar una función de mediocentro en la que no se siente a gusto. Corrió y trabajó como siempre pero estuvo lejos de poder mostrar su mejor versión. Con la inclusión de Camavinga volvió a ejercer de volante derecho. Más avanzado pudo desplegarse en ataque y probar su chut exterior.

4 Jude Bellingham, Vulgar El inglés sigue muy lejos del jugador que deslumbró en su primera temporada como jugador madridista. Lucha y trabaja pero no aporta calidad ni ningún detalle de su supuesta clase.

5 Brahim, Delantero Trabajador Situado en la banda derecha del centro del campo su trabajo estuvo más cercano al de segundo lateral que al de jugador creativo. Cumplió sin alardes con lo que le pedía el partido.

7 Arda Güler, Centrocampista Inspirado A los 36 segundos recibió un regalo inesperado de Neuer que aprovechó con una facilidad increíble. Marcó un golazo de falta que no se tenía que haber producido ya que solo el colegiado vio una falta que no existió ni por asomo.

6 Kylian Mbappé, Delantero Contragolpeador Empezó errático y fallón pero se fue entonando y marcó el 2-3, un gol que no tenía que haber subido al marcador a causa de una falta clamorosa de Rudiger. Gozó de una ocasión clara que salvó con una parada genial Neuer.

5 Vinicius Jr., Delantero Transparente Le costó entrar en juego pero con el paso de los minutos subió su nivel y pasó a ser una amenaza real para la defensa bávara. No dio la talla en un partido grande.