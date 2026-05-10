El 1x1 del Real Madrid contra el Barça

Sin Mbappé y con Tchouaméni, además de Courtois. Estas fueron las claves del once que dispuso Álvaro Arbeloa para jugarse el escaso honor que le quedaba tras una temporada marcada por las derrotas, dentro y fuera del campo. El Real Madrid no pudo contar con su máxima estrella, quien abandonó el último entrenamiento previo al clásico, todavía incómodo por la lesión en los isquiotibiales.

Tchouaméni, por su parte, fue titular, pese al incidente en el que se vio involucrado con Valverde, que terminó con una sanción de 500.000 euros para ambos jugadores. El uruguayo sufrió, según el Real Madrid, un traumatismo cranoencefálico con el que decir adiós a la temporada. Arbeloa optó por darle la titularidad a Gonzalo en punta, un jugador con el que apenas ha contado, pese a su perfil de delantero centro específico.

Asencio, otro de los futbolistas que han caído de los planes del entrenador madridista, fue titular a última hora para suplir a Huijsen, quien se lesionó en el calentamiento. Courtois dio la cara en su primer encuentro tras la lesión que marcó el final de la temporada de un Real Madrid que no compitió contra un Barça que estuvo de fiesta durante todo el partido. Notas que son consecuencia de un siniestro total.

5 Thibaut Courtois, Portero Comprometido El belga fue titular en el Camp Nou, que no es poco en un equipo donde los jugadores se borran a la mínima. Lo hizo sin estar claramente en su mejor estado, como se demostró en el paso que le impidió hacer algo contra el misil de Rashford, a quien luego desbarataría un mano a mano. Hizo lo mismo con Ferran.

2 Trent Alexander Arnold, Defensa Agujereado Con un pasillo a sus espaldas, Cancelo y Fermín le desvistieron una y otra vez. Tuvo suerte de llegar a un par de cortes porque todavía guarda cierta velocidad, pero su falta de criterio fue terrible.

2 Antonio Rüdiger, Defensa Abatido Reflejo del estado en el que se encuentra este Madrid. A pelotazos y empujones para intentar de achicar agua contra un Barça que le volvió loco, y no por su mote. Sufrió mucho con la movilidad de Ferran.

2 Asencio, Defensa Errante Fue titular a última hora por delante de Huijsen y preferiría no haberlo sido. En la jugada del gol de Ferran se le ve andando, como si el partido no fuera con él. Un jugador que ha demostrado que tuvo suerte de encontrarse en un Madrid sin sistema con Ancelotti, cuando ya aparentaba entrar en colapso. Una acción destiempo armó un conato de trifulca.

4 Fran García, Defensa Centrado De los pocos que se tomó en serio un clásico. Atento al corte mientras sus compañeros trazaban un galimatías de coberturas indescifrable. Se incorporó al ataque para poner varios centros a la nada. Normalmente no le salen bien, pero aun peor fue la ausencia de rematador.

1 Tchouaméni, Centrocampista Desnortado No debería haber sido titular. Aunque el Madrid haya querido salvar el grave incidente con Valverde, el francés tuvo la cabeza en otro lado. Le sobró hasta la camiseta interior por el calor. Para colmo, mal perdedor al no felicitar a los jugadores del Barça.

2 Eduardo Camavinga, Centrocampista Lastimoso El problema con este jugador es que sus faltas a destiempo y falta de criterio son una constante. Se llevó una amarilla por llegar tarde a una disputa con Olmo. Sus giros, a cámar lenta, fueron una condena para perder balones.

3 Jude Bellingham, Náufrago En un Madrid donde el centro del campo no existe, el inglés se tiene que buscar su propio lugar. No lo ha logrado en toda la temporada. Protestó un penalti con sangre en su labio, pero después no supo ni por dónde entrar al campo, llevándose una amarilla.

4 Brahim, Delantero Aplicado Empezó con el chip que requería el partido, buscando los espacios a la espalda de la defensa azulgrana. Se movió en el frente de un ataque desorganizado para que el caos cambiase de bando.

1 Vinicius Jr., Delantero Tóxico Capitán, lo que le dio bula para protestar al árbitro. Fuera de ritmo, incapaz de irse de ningún rival. Le hizo un tapón Joan Garcia en un mano a mano, cuando pretendió hacerle una vaselina. Lo de recordar las 15 Champions un día así dice mucho de la jerarquía de este equipo.

4 Gonzalo García Torres, Delantero Pragmático Un delantero centro, con todo lo que ello supone. Descargó y entendió el escaso juego ofensivo con sentido que armó el Real Madrid. No pudo batir a Joan Garcia en una contra peligrosa.

4 Thiago Pitarch, Centrocampista Presente Entró para dar energía a un equipo muerto. Ha estado en los peores momentos de la temporada y salió del equipo cuando y no había esperanza.

S.C. César Palacios, Centrocampista Hubiera preferido estar con el Castilla buscando los playoffs de ascenso. Apunta a salir del Madrid en busca de nuevos horizontes.