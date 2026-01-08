El 1x1 del Real Madrid ante el Atlético de Madrid

Partido muy flojo del Real Madrid, otra vez más. Pero a pesar de eso, la falta de puntería del Atlético y Courtois consiguieron asegurar el pase a la final de la Supercopa de España. Xabi Alonso sigue sin conseguir recuperar el mejor nivel del conjunto merengue, pero se jugará su primer título el domingo ante el FC Barcelona. La misma final de la temporada pasada.

Es uno de esos encuentros que hemos visto tantas veces del Real Madrid, sin dominar, sin jugar bien, pero siendo efectivo en las dos áreas para sacar el resultado. Un resultado por la mínima que ha tenido que sudar hasta el último minuto para plantarse en la final.

El portero belga y Rodrygo fueron los grandes protagonistas del Madrid, mientras que Vinicius —como últimamente viene siendo habitual— fue el peor jugador del encuentro y se marchó pitado de Arabia. Se termina la paciencia con Vini, si aún queda alguna.

El 1x1 de los jugadores del Real Madrid en SPORT

7 Thibaut Courtois, Portero Decisivo Lo de casi siempre de Courtois. El belga volvió a estar inmenso para evitar los goles del Atlético de Madrid en el peor momento de su equipo. Los blancos no dominaron el duelo, pero su portero evitó una remontada colchonera. También estuvo muy atento al espacio entre sus defensas con alguna salida desde atrás salvadora. Otro encuentro que el Madrid hubiese perdido sin su gran portero.

7 Fede Valverde, Centrocampista Cañonero Valverde sorprendió a todos —incluso a él mismo— con un zapatazo tremendo de falta para abrir el marcador. Hacía tiempo que no veíamos un remate así del uruguayo. En defensa estuvo intenso y fuerte en los duelos, aunque sufrió bastante con Baena en esa banda en la primera parte. En ataque fue de lo más peligroso del Madrid.

4 Asencio, Defensa Blando Partido muy flojo de Asencio. Sufrió mucho ante la envergadura de Sorloth y defendió fatal la acción del 2-1. Se marchó en el 68 con algunas molestias, dejando la pareja de centrales del Madrid con un Tchouameni-Carreras muy raro.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Contundente El Madrid celebró que el alemán llegara al encuentro y con razón. Los blancos sufrieron mucho en los balones áereos del partido de Liga y Rüdiger era clave para evitar esa superioridad atlética. A pesar de estar mermado físicamente jugó un gran encuentro y bloqueo varios remates peligrosos del Atleti en su propia área. No pudo jugar más de 70 minutos.

5 Álvaro Carreras, Defensa Sacrificado Corrió, corrió y siguió corriendo. Además, por las dos bandas. El gallego mostró un nivel atlético tremendo, aunque su banda fue un peligro constante para el Atleti, gran parte por culpa de la poquísima ayuda que recibía de Vinicius Jr.

7 Tchouaméni, Centrocampista Salvador El encuentro de Tchouameni se tiene que dividir en dos. En el centro del campo consiguió recuperar y parar muchos ataques colchoneros, pero en el 70 tuvo que pasar a jugar de central por las lesiones en defensa y terminó cortando un centro de Griezmann que era gol claro del Atlético de Madrid. El francés estuvo providencial para defender el 1-2 y se convirtió en un muro en los centros finales del encuentro.

4 Eduardo Camavinga, Centrocampista Inseguro Camavinga transmitió mucha inseguridad con la pelota en los pies. No fue capaz de dominar el encuentro en el centro del campo y además perdió varios balones muy peligrosos que estuvieron a punto de suponer el tanto colchonero.

6 Jude Bellingham, Intermitente Bellingham está recuperando poco a poco su nivel en estos últimos encuentros. Su primera parte en el derbi es muy buena, dejando algunos detalles de calidad como ruletas o pases de tacón, pero en la segunda parte desapareció totalmente tras el dominio absoluto colchonero y sufrió en los últimos minutos, visiblemente cansado.

7 Rodrygo Goes, Delantero Determinante El mejor del Madrid en el último mes junto a Courtois. Rodyrgo ha vuelto en el apartado goleador y últimamente enchufa cada dos por tres. Su tanto es una muestra clara de calidad y de confianza. Ha dejado atrás esos días de críticas y se las ha pasado todas a su compatriota en el ataque. Está salvando a Xabi Alonso.

3 Vinicius Jr., Delantero Distraído Lo de Vinicius ya hace tiempo que es muy preocupante. El brasileño fue incapaz de seguir ni una vez a Marcos Llorente y todos los ataques del Atlético fueron por ese costado. En ataque tampoco se marchó ni una vez con peligro del lateral y lleva sin marcar desde octubre. A pesar de todo esto, Xabi Alonso sigue sin tomar ninguna decisión. Tras su cambio se encaró con Simeone. Está más pendiente de lo que pasa fuera del campo de su juego.

5 Gonzalo García Torres, Delantero Trabajador Partido discreto en ataque de Gonzalo, pero muy notable en cuanto a esfuerzos. El canterano se desgastó corriendo y bajando a ayudar a sus compañeros tras la pasividad de Vinicius. En el segundo gol hizo un gran desmarque para dejar espacio al brasileño para marcar el gol.

5 Fran García, Defensa Salvavidas Entró en el 70 para sustituir a un Asencio muy fatigao físicamente. El lateral se puso prácticamente de extremo y consiguió parar la sangría de las bandas. Se equivocó en una contra muy clara por querer retener demasiado el balón.

5 Ferland Mendy, Defensa Defensivo Mendy entró para reforzar una banda izquierda que sufrió mucho durante todo el duelo. Con la ayuda de Fran García pudo parar la sangría y salvar el pase a la final.

5 Arda Güler, Centrocampista Desaparecido Arda ha desaparecido. Entró en el 81, sin protagonismo alguno en el Real Madrid y prácticamente no tocó la pelota. Su situación es preocupante.

4 Franco Mastantuono, Delantero Apático Prácticamente lo mismo que Arda, aunque aún peor. El argentino entró apático al campo con lo que se estaban jugando. Además, a las dos carreras estaba muerto físicamente.