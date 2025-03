El 1x1 del Real Madrid contra el Atlético de Madrid en Champions

Carlo Ancelotti salió al Bernabéu con el 11 esperado por todos ante el Atlético de Madrid. Merengues y colchoneros se la jugaban el la ida de los octavos de final de la Champions League y el encuentro no decepcionó a nadie.

El italiano tuvo que apostar por un Fede Valverde mermado en el lateral derecho. El uruguayo le ganó el puesto a un Lucas Vázquez muy criticado por la parroquia blanca en los últimos partidos. Además, volvió Raúl Asencio a la pareja de centrales junto a Rüdiger tras el mal encuentro de Alaba en Sevilla ante el Real Betis.

El partido arrancó movido con el gol de Rodrygo a los tres minutos de juego, pero rápidamente el Atlético de Madrid consiguió para la avalancha blanca.

Este es el 11 de SPORT:

No tuvo prácticamente trabajo en todo el partido. Sacó una buena mano en un tiro de Antoine Griezmann y se estiró, aunque no pudo hacer nada, en el gol del Atlético.

Poca faena de los centrales blancos. Rüdiger estuvo fuerte en defensa e incluso intentó alguna incursión al ataque. No pudo hacer nada en el gol de Julián Álvarez.

Volvió al once tras descansar en Sevilla ante el Betis y se mostró contundente durante todo el encuentro. Tuvo algún fallo en alguna salida de pelota, pero sin ningún error destacable, le perdonaron la amarilla en una contra colchonera.

El francés salió muy señalado del duelo de Champions. Sin Ceballos no fue capaz de comandar el centro del campo y estuvo muy blando en el primer gol del Atlético. Además, perdió muchos balones y estuvo impreciso en todo momento.

No fue un gran partido del centro del campo blanco, pero Tchouameni no falló. Estuvo seguro en los cortes y preciso con el balón en los pies, con la entrada de Modric mejoró mucho.

No estuvo fino en la primera parte, pero al inicio de la segunda se sacó de la chistera un golazo para volver a avanzar a los blancos tras una gran triangulación con Vinicius y Mendy. Fue amonestado por su celebración con el público.

4

Kylian Mbappé, Delantero

Desaparecido

Nada de Mbappé durante todo el encuentro. No estuvo preciso en los controles ni en sus decisiones en ataque. Prácticamente, no creó peligro en la portería de Oblak y no concluyó bien una jugada muy peligrosa en el último minuto. Segundo mal encuentro del francés.