El 1x1 del Real Madrid contra el Atlético

Un derbi es un partido con una temperatura y condicionamientos diferentes. Lo sabe bien Xabi Alonso, quien, imaginando el escenario y el rival, un Atlético dolido, pero reforzado por el último triunfo 'in extremis'. Por eso optó por poner a sus mejores hombres en liza. Y en esa consideración entraba, necesariamente, Jude Bellingham. Si había un jugador capaz de ser titular por primera vez en la temporada en un encuentro así es el inglés. No funcionó y recibió un baño absoluto.

El mediocampista no estaba preparado para ser de la partida y quedó en evidencia, pese a la insistencia del técnico vasco, totalmente superado por el ímpetu de los de Simeone. Primera gran piedra en el camino y dolor de muelas para Xabi Alonso, que vio cómo se descalabra su sistema con la caída de fijos habituales como Carreras o Tchouaméni. Ni siquiera con el paso atrás de Simeone, tan típico en superioridad, fue capaz de remontar el Real Madrid, que cayó en la lona por su debilidad en los centros laterales. Julián Álvarez, superestrella, destrozó la confianza de Courtois.

De igual modo, fue un mensaje para Franco Mastantuono, a quien Xabi Alonso no quiso sacrificar de partida ante una cita grande, aunque tenga plena confianza en él. De paso, le encomendó la responsabilidad a Güler de enfrentar, al fin, con éxito, un partido de pierna dura como el que plantearía el Atlético. Por su parte, Simeone optó por darle la titularidad a Sorloth para tratar de hacerle la vida más dura a la sólida pareja de Huijsen y Militao. Hasta este sábado, que mostró sus carencias absolutas. Ni concentración ni contudencia.

4 Thibaut Courtois, Portero Goleado Es el jugador más odiado por los aficionados del Atlético, pasen los años que pasen. Su placa aparece siempre dinamitada en la previa a un derbi, por eso su rendimiento se examina con lupa. Estuvo mal en las salidas, como el resto del Real Madrid, un drama en la defensa de los centros laterales. Mejor en las salidas, aprovechándose de la lentitud de Sorloth. Se estiró sin éxito ante la bárbara ejecución de Julián Álvarez de falta.

3 Carvajal, Defensa Superado Todavía no ha recuperado el nivel de antes de la lesión y en partidos de alta intensidad como el del Atlético se plasma esta disociación. Sufrio una entrada muy dura de Nico González que casi le deja fuera de juego, aunque ya lo estaba, por la falta de participación, tanto en ataque como en defensa.

4 Eder Militao, Defensa Asediado Participante en el dislate aéreo del Real Madrid en la primera parte. Mal colocado y emparejado con Huijsen. A esta pareja no le beneficia una batería de misiles como la que dispuso Simeone, que también ahogó en la salida de balón del brasileño. Dio un gran susto en una acción con Sorloth. Cualquier entrada, más si cabe después de un futbolista que ha sufrido una doble rotura de cruzado, causa miedo. Sin embargo, en ese aspecto, sí se ha vuelto resiliente.

3 Dean Huijsen, Defensa Novato Superadísimo en el acto inicial. Ya en anteriores partidos había dado síntomas de debilidad en acciones que requieren fuerza e impacto, como los duelos aéreos. Su salida de balón e inteligencia táctica no admiten discusión, pero hay preceptos de viejo central que tendrá que desarrollar.

3 Álvaro Carreras, Defensa Irreconocible Desdibujado. La primera vez que el lateral sufrió a su espalda. Giuliano fue una auténtica pesadilla y le puso el listón que deberá superar si quiere competir de tú a tú en las grandes plazas, que, es, a fin de cuentas, para lo que el Real Madrid le ha fichado. El argentino fue como una avispa que no le permitió darse la vuelta en casi ninguna ocasión.

3 Fede Valverde, Centrocampista Enjaulado Atrapado, un partido más. En un centro del campo totalmente deslabazado, el uruguayo solo puedo, en el primer tiempo, cortar balones, porque desde la posición más retrasada, el Real Madrid pierde totalmetne su impulso en ataque. Es un simple socorrista. Su calificación se enmarca dentro de una curva que no ha dejado de ser descendente.

3 Tchouaméni, Centrocampista Desesperado Mal en las acciones a balón parado. Le Normand le ganó la partida en el primer tanto. No ejerció ni como ancla. Fue la representación un un Real Madrid sin oficio y con el beneficio de la pegada. En un partido de ida y vuelta, como el que propuso el Atlético en la primera parte, fue atropellado.

5 Arda Güler, Centrocampista Flotador Aunque en las transiciones se vio igual de superado que el resto de sus compañeros, el turco, en ataque, fue un soplo de aire fresco. Es el que mejor se entiende con Mbappé. Lo demostró una vez más, con un pase maravilloso para el primer tanto. Definió a la perfección en el segundo tanto, aprovechando una buena asistencia de Vinicius. De ser por él, el Madrid no se habría levantado del acoso inicial del Atlético.

4 Jude Bellingham, Incapaz No estaba para ser titular, a pesar de la apuesta de Xabi Alonso. Salvo una recuperación, no se sintió la influencia del inglés en el juego del Real Madrid. Con todo, por su perfil, el vasco le mantuvo por delante de otras opciones y para evitar señalarle. Su presencia fue totalmente estéril, con y sin balón.

4 Vinicius Jr., Delantero Desnortado Es capaz de aparecer y llevarse por delante a dos rivales para servir una asistencia a Güler, como caer en la atmósfera del Metropolitano quejándose porque Solorth celebra el gol con la grada. Pero así es Vinicius, capaz de lo mejor y lo peor. Encuanto Giuliano se lo llevó a su terreno, se terminó la magia del brasileño, que mostró su peor cara, enfrentado con el mundo.

4 Kylian Mbappé, Delantero Desaparecido Apareció una vez y marcó. Hasta ahí su aportación en una hora de juego. Eso sí, la que tuvo la metió. Porque se entiende muy bien con Gúler, pero como delantero posicional no funcionó. Se llevó un chispazo que maquilla su nota, pero enfrente tuvo a un Julián Álvarez que evidencia lo que tiene que ser un líder en estos partidos.

4 Asencio, Defensa Revolucionado Pasado de revoluciones, como en sus peores partidos. Se jugó la expulsión y no mejoró en defesa al Real Madrid, simplemente respiró aliviado con la bajada de tensión del Atlético. La prueba de que Xabi Alonso tiene un problema con sus centrales. Falta un hombre de jerarquía que solo dará el paso del tiempo, no los fichajes.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Inconsistente Le sacó Xabi Alonso para subir el ritmo del partido y no se adaptó al mismo en ningún momento. Formó pareja con Valverde en un doble pivote inédito que demostró la mala planificación de Xabi Alonso en un 4-4-2 fallido. Xabi Alonso no confía en él, dice que no le conoce, pero menos aún así.

4 Franco Mastantuono, Delantero Impotente Fue suplente en la primera gran cita de la temporada. No confió en él de partida Xabi Alonso, cuando en un par de acciones que hizo se destapó como esencial en encuentros de alto voltaje. Pero acabó totalmente impotente, siendo el vivo rostro de la desesperación. El único que puso cierto orgullo en la camiseta.

S.C. Rodrygo Goes, Delantero Ausente Formó parte de la revolución de Xabi Alonso en la segunda mitad, pero más por desesperación que por un plan concreto. Cómodo en su papel de intrascendencia, porque le salpica menos de las culpas.