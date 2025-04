El 1x1 del Real Madrid contra el Arsenal en Champions

Cuando Ancelotti se enfrenta a las noches grandes, su apuesta siempre es conservadora. Mira al vestuario y escoge a los que considera más aptos para una cita como la que enfrentaba ante el Arsenal. Por eso alineó a Lucas Vázquez en el lateral derecho, para que defendiese su brazalete de capitán. Y a Alaba en la izquierda, porque confió en su mayor rigor táctico en una entente como era darle la vuelta al 3-0 del Emirates. El mejor modo de aprovechar a Valverde como pulmón en el centro del campo y dejando a Ceballos en la récamara.

El plan no funcionó. Ni al principio ni al final. El Real Madrid cuajó una paupérrima actuación que solo maquilló Vinicius con un gol. Ni siquiera Courtois pudo ser parte del milagro. Mbappé se retiró lesionado y con la desconfianza del Bernabéu. Bellingham se metió en todas las guerras y Rüdiger se libró de la expulsión. Una noche funesta en la que la remontada se quedó en una previa acelerada. Un duro varapalo para el campeón de la competición, que ya no podrá defender título. Las individualidades no sirven cuando el equipo directamente no existe.

4 Thibaut Courtois, Portero Resistente Tener un portero como el belga es el mejor motivo para confiar en que el destino te acompañará. Detuvo un penalti decisivo a Saka, ridiculizando una ejecución impropia de un jugador decisivo. Mantuvo al equipo en el partido, como siempre. Pero no siempre se pueden obrar milagros. En los dos goles no pudo hacer nada. Tiene una defensa que está lejos del profesionalismo que se debe exigir en la primera línea.

4 Lucas Vázquez, Delantero Capitán Se echó al equipo a sus espaldas sin ser el que debería hacerlo. Flotó en la primera parte y dibujó los mejores centros contra la batería antiaérea del Arsenal. Empujó el barco mientras hubo partido.

2 Asencio, Defensa Pasado de revoluciones Arrancó sobreexcitado por el ambiente del Bernabéu. Cometió un penalti que le condicionó desde el minuto 12. Los agarrones no le beneficiaron a la hora de marcar a un equipo sin '9'. Un canterano que ha asumido un papel que no le correspondía. Que se ha creído un perfil que, en otras circunstancias, nunca tendría. Una derrota para aprender que no todo es el escudo, también el comportamiento.

1 Antonio Rüdiger, Defensa Indultado Al igual que el resto de sus compañeros, empezó pasado de revoluciones. Estuvo en todos los barullos del acto inicial. Se pasó de frenada en varias ocasiones y se dedicó a subir sin criterio al ataque. Se libró de la expulsión tras un pisotón a Lewis-Skelly. Fue un milagro que evitase la roja. Dio un cabezazo sin venir a cuento. Estuvo totalmente fuera del partido, demostración de que tiene que jugar con alguien a su lado que le impida pedir el control. Por eso este club echa tanto de menos a defensas 'pesimistas' como Nacho.

4 David Alaba, Defensa Superado Ancelotti confía en él más que en la mayoría de sus jugadores. Un jugador que se ha incorporado a la dinámica después de 400 días sin estar en la misma estaba liberado de cualquier carga. En la primera parte volvió a sufrir contra Saka, como ya sucedió en la ida. Su entrenador volvió a sacrificarle para dar entrada a Fran García.

4 Fede Valverde, Centrocampista Trivial El uruguayo fue víctima en la primera mitad de la exigente polivalencia que le pide Ancelotti en un equipo donde no todos tienen esas virtudes. Lo único que no se puede discutir cuando juega es su esfuerzo, que no es poco en una plantilla a la que le cuesta tener oficio. Solo una carrera desde el centro del campo en una contra dejó ver el jugador que ha matenido al equipo esta temporada. De ahí la nota compensatoria.

3 Tchouaméni, Centrocampista Invisible El francés, que era una de las novedades positivas para la vuelta, estuvo muy sometido en la primera parte a las circunstancias de un partido que le impedía brillar, tanto en ataque como en defensa. Se esforzó en aplicarse al corte. O lo que es lo mismo, invisible. En este expediente de inculpaciones, el francés ya ha aguantado demasiado, jugando la mayoría de la temporada fuera de lugar.

3 Jude Bellingham, Rebelde Se habla de las múltiples necesidades que tiene el Madrid esta temporada, pero una de las más acuciantes era, sin duda, que el inglés entre en juego. El éxito del curso pasado dependió de su ímpetu. En la primera parte se vio solo cuando quiso poner balones en largo para sus compañeros. Sacó el carácter, pero para enfrentarse con los rivales del Arsenal. Incluso con su compañero de selección, Declan Rice.

2 Rodrygo Goes, Delantero Intrascendente No se le vio en el acto inicial. Se escondía en su banda y se evaporaba en diagonales que antes resultaban efectivas. Terminó sustituido en el primer lote de cambios después de no aparecer en ninguna jugada importante para su equipo. Si el año pasado se jugaba el puesto con la llegada de Mbappé, este curso lo ha mantenido sin mérito en un 4-3-3 que sacrifica un centrocampista.

4 Vinicius Jr., Delantero Insurgente Es el único que siempre se activa, pase lo que pase. Fue el mejor argumento ofensivo del Real Madrid en la primera mitad y el que mantuvo el espíritu del equipo. De su fe nació el primer gol blanco, fruto de la presión, forzando un error del mejor defensa del Arsenal: Saliba. El mejor de los locales junto a Courtois. Se le puede reprochar su falta de acierto en los metros finales, pero en un partido tan malo del Madrid estuvo en su sitio.

3 Kylian Mbappé, Delantero Lesionado El más buscado desde el inicio, desde la grada y en el campo, por su capacidad para trazar diagonales. Forzó un penalti y una amarilla sobre Rice que fue revisado y anulado por el VAR. Se retiró lesionado tras una acción fortuita con Rice. El Bernabéu le despidió con indiferencia y permitió que los pitos de la afición del Arsenal se escuchasen por encima de cualquier aplauso.

4 Dani Ceballos, Centrocampista Esperado El jugador que más había echado de menos el Real Madrid esta eliminatoria es Ceballos. Nunca se imaginaría el conjunto blanco verse en una tesitura así. Es fruto de la falta de fútbol que perjudica a este equipo. Bajo su administración, el equipo juega algo mejor, pero está a años luz de lo que suponía Kroos como metrónomo. Un parche del que tendrá que tirar Ancelotti en la final de Copa y Liga para salvar la temporada.

4 Endrick, Delantero Voluntarioso Tiene una acusada falta de minutos. Otro de los que salen beneficiados por el simple hecho de que aprovecha siempre los minutos que tiene. Tuvo una ocasión clarísima que habría incitado a una posible remontada. Pero la Champions no es la Copa del Rey.

2 Fran García, Defensa Prescindible Le ha adelantado en la rotación Alaba, un jugador que hasta hace poco estaba lesionado. Un futbolista que no cuenta y que estará fuera del Real Madrid en cuanto pueda.

2 Luka Modric, Centrocampista Retirado Se le vio con cara de circunstancias por ser suplente. Cansado de estar en una situación así, en la que tenía mucho que perder y poco que ganar. No le aportó nada al equipo. Pudo ser su último partido en Champions. Una despedida cruel para un jugador que hizo historia en esta competición.