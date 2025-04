El 1x1 del Real Madrid contra el Arsenal en Champions

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, lanzó una apuesta sobre el tapete del Emirates y acabó toda la cuenta. La de Arteta, la del Arsenal y la de un equipo que no funciona. Un conjunto inoperante que se cayó por las escaleras de la segunda parte. La mayor energía la empleó en abroncar a sus futbolistas. Terminó consolándose con un 3-0 que pudo ser peor, de no ser por Courtois. Este es el 1x1 del Real Madrid hoy:

Titular por delante de Lucas Vázquez, lo que evidencia su carácter imprescindible. Como el resto de sus compañeros en la zaga naufragó en la segunda. Ancelotti le necesita en el centro del campo y no como un parche ante la incompetencia de Lucas Vázquez.

Impreciso en los primeros compases. Estuvo a punto de comprometer a Courtois en un despeje y se dedicó a achicar en las jugadas a balón parado. El Madrid necesita un jugador capaz de establecer jerarquías atrás y el alemán no siempre puedo.

2

Luka Modric, Centrocampista

Timonel en las noches europeas, incluso aunque no tenga el Madrid el balón, como en el Emirates. Un arma para lanzar a los de arriba que no funcionó. Acabó dejando su brazalete capitán a Lucas Vázquez, pero no ejerció como tal.