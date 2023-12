El 1x1 del Real Madrid contra el Alavés

El Real Madrid ha recuperado la primera plaza de LaLiga EA Sports después de superar este jueves al Deportivo Alavés con un gol de Lucas Vázquez en el tiempo añadido de la segunda parte y aprovechar el pinchazo del Girona en el Benito Villamarín (1-1). El equipo blanco, empatado con el equipo de Michel a 45 puntos, se aúpa a lo más alto de la tabla por una mejor diferencia de goles.

Estas son las valoraciones de Sport.es a los jugadores del Real Madrid que han actuado frente al Deportivo Alavés.

4

Jude Bellingham,

Desaparecido

El máximo realizador de la Liga no apareció en Vitoria. Bien marcado cuando intentó evolucionar por ambas bandas, el inglés no pareció estar nunca en el partido. Fue amonestado en el minuto 84 por 'barrer' a Tenaglia cuando no tenía opción de jugar el balón. No tuvo su noche.