El 1x1 del Real Madrid ante el Alavés

El Bernabéu se cansó de su equipo tras quedar eliminado de la Champions League. El respetable blanco hizo algunas tímidas pitadas a su equipo, pero sobre todo destacó la absoluta indiferencia tras la segunda temporada seguida sin títulos.

El Madrid ganó el encuentro con dos goles de Mbappé y Vinicius, pero la sensación en el campo era de que la temporada estaba totalmente cerrada. Si el partido llega a durar cinco minutos más el Alavés lo empataba. El Madrid es un desastre con todas las letras.

Las notas de SPORT a los jugadores del Real Madrid ante el Alavés:

5 Andriy Lunin, Portero Dubitativo Lunin no es de temporadas atrás, esto ya quedó claro en Múnich. El ucraniano está muy inseguro bajo palos. No encajo, pero los pocos remates que le hicieron a puerta se le complicaron bastante. De hecho, dejó dos balones sueltos que pudieron dar un susto al Madrid.

6 Trent Alexander Arnold, Defensa Irregular De menos a más. Arrancó el encuentro sufriendo por su banda. El Alavés empezó creando mucho peligro aprovechando su fragilidad, pero cuando el Madrid empezó a controlar el encuentro, mejoró. En ataque buscó algún centro, pero no terminó de estar preciso. Arbeloa lo sustituyó en la segunda parte.

5 Eder Militao, Defensa Precavido Militao dio el susto en el encuentro. Remató un balón al larguero, pero se hizo daño al apoyar el pie. Al principio parecía algo de rodilla, pero el Madrid tranquilizó afirmando que se trataba de un calambre y un cambio por precaución a pocos meses del Mundial.

7 D. Huijsen, Defensa Clarividente De los mejores del Madrid. Mejoró durante el partido, estuvo claro con la pelota en los pies y contundente en los duelos individuales. Algo no muy habitual esta temporada. Rompió bastantes líneas en conducción y fue clave para controlar el encuentro tras el buen arranque del Alavés.

3 Álvaro Carreras, Defensa Señalado Otro que empezó fatal. Se llevó dos grandes pitadas en los primeros minutos porque el Alavés le cogió la espalda dos veces seguidas. Durante la mayoría del encuentro vivió tranquilo, pero en los minutos finales, todo el peligro de los babazorros era por su banda. Irreconocible si lo comparas con su versión de hace unos meses. Es un coladero en defensa.

6 Fede Valverde, Centrocampista Trabajador Valverde volvió a dejar un partido de mucho desgaste y compromiso. Corrió muchísimo, ayudó en defensa y apareció por muchas zonas del campo, pero con balón estuvo bastante discreto. Le faltó claridad en los últimos metros y apenas tuvo peso en ataque, más allá de su habitual despliegue físico. Un encuentro trabajador, pero con poca incidencia ofensiva.

5 Tchouaméni, Centrocampista Impreciso Tchouaméni se jugó la expulsión varias veces durante el encuentro. Vio una amarilla muy temprano y vivió condicionado. Otro que sigue muy lejos de su nivel. No estuvo en Múnich, pero tampoco hubiera cambiado nada.

7 Arda Güler, Centrocampista Filtrador Buenos minutos del turco para seguir su buen partido en Múnich. Tocó muchas veces la pelota y filtró muy buenos pases para Vinicius y Mbappé. Arbeloa lo cambió en la segunda parte; a partir de ese momento, el Madrid bajó mucho.

5 Jude Bellingham, Picado El Madrid pagó 120 millones de euros por un futbolista que últimamente lo único que hace es correr mucho. En ataque no produjo nada, en defensa tampoco. Solo corre. De lado a lado, de arriba a abajo, pero nadie tiene claro dónde juega.

8 Vinicius Jr., Delantero Centrado Vinicius hizo lo que casi nunca hace. Obviar lo que pasa fuera del terreno de juego y centrarse en el fútbol. La gente lo pitó, pero él encaró y jugó normal. Además, marcó un golazo desde muy lejos para terminar pidiendo perdón a su afición por lo ocurrido en Múnich y durante el resto de la temporada.

7 Kylian Mbappé, Delantero Fallón Marcó, de rebote, pero marcó. Eso sí, volvió a estar muy fallón como hace semanas. El francés tuvo muchas ocasiones y terminó marcando la más difícil con ayuda del defensa babazorro. No se llevó los mismos pitos que Vini, pero también escuchó la música de viento.

6 Antonio Rüdiger, Defensa Exigido Entró por la lesión de Militao y tuvo que sacar agua junto a Huijsen. El Alavés llegó muy fácil a la portería del Madrid y fue clave para evitar el empate. El Madrid es un desastre.

4 Franco Mastantuono, Delantero Desconectado Nada de nada. Necesita salir ya. No le sale nada y pierde muchas pelotas. Otro futbolista sin nada de confianza que siempre que entra empeora a su equipo.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Terrible No entiendo por que Arbeloa lo metió ante el Alavés tras lo que pasó en Múnich. Se llevó una pitada tremenda y desde su entrada el partido fue un desastre para el Real Madrid. No tiene nada de confianza y la mayoría de cosas que hace sobre el terreno de juego las hace mal. El Alavés estuvo más cerca del empate desde su entrada.