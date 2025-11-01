El 1x1 del Madrid contra el Valencia

Mbappé es el líder de este Real Madrid y lo volvió a demostrar ante el Valencia. La verdad es que los blancos no tuvieron rival en el Santiago Bernabéu; los valencianistas estuvieron muy lejos de poder llegar a competir el encuentro y todo quedó sentenciado en la primera parte con los dos tantos de Mbappé y el de Bellingham.

La única nota negativa del encuentro para blancos fue el penalti fallado por Vinicius y el flojo partido de Mastantuono, que tiene pinta de que terminará saliendo del once titular. En la segunda parte, Xabi Alonso dio sus primeros minutos a Endrick, aunque con el partido totalmente muerto; solo un golazo de Carreras consiguió agitar el partido.

El 1x1 de los jugadores del Real Madrid ante el Valencia en SPORT:

7 Thibaut Courtois, Portero Inédito No tuvo que intervenir prácticamente en todo el encuentro. El Valencia fue incapaz de llegar a la portería del belga, que pudo disfrutar en primera fila del festival de su equipo. Las pocas veces que dispararon en la segunda parte fue con el partido muerto y con facilidades para Courtois.

7 Álvaro Carreras, Defensa Eficaz El lateral marcó uno de los goles de la jornada en una de las últimas acciones del encuentro. Durante el resto del encuentro vivió muy tranquilo, sin prácticamente trabajo en defensa, y aprovechó una de sus únicas internadas al ataque para marcar un golazo.

7 D. Huijsen, Defensa Resolutivo Los dos centrales tuvieron muy poco trabajo durante todo el encuentro, aunque el español fue clave en una de las primeras jugadas del encuentro. Con 0-0 en el marcador, Danjuma se marchaba totalmente solo ante Courtois, aunque Huijsen lo igualó en velocidad y evitó todo el peligro.

6 Eder Militao, Defensa Fiable El brasileño volvió a mostrar su solidez habitual en el centro de la defensa. Titular durante todo el partido, apenas sufrió acercamientos del Valencia y cortó con eficacia cualquier intento de penetración. Seguro en el juego aéreo y rápido al corte, fue una garantía para Courtois.

7 Fede Valverde, Centrocampista Aventurero Jugó de lateral, pero prácticamente parecía extremo. El Valencia amenazó muy poco y el uruguayo pudo vivir muy cerca de la frontal del área. Durante la primera parte tuvo dos llegadas desde segunda línea y estuvo a punto de marcar gol.

7 Tchouaméni, Centrocampista Dominador Tchouameni jugó 45 minutos y dejó el terreno de juego con el partido muerto. El francés siguió la línea de toda la temporada, estando muy seguro en el centro del campo. El Valencia era incapaz de salir de su área y uno de los motivos eran las recuperaciones rápidas del pivote.

8 Jude Bellingham, El inglés lleva tres encuentros consecutivos marcando. Ha vuelto mejor que nunca tras su operación de hombro y parece que Xabi ha encontrado su hueco en el campo. Marcó un golazo desde fuera del área y fue omnipresente en la medular blanca.

8 Arda Güler, Centrocampista Inspirado Su sociedad con Mbappé mejora día a día. El turco ha encontrado la felicidad con Xabi Alonso y volvió a ser clave con un gran pase de gol al francés. Se hartó de filtrar balones entre una defensa muy descolocada del Valencia. El Madrid juega al son de Güler. Se marchó al descanso por precaución tras un golpe recibido en el primer minuto en el tobillo.

6 Vinicius Jr., Delantero Persistente Pidió perdón a sus compañeros por lo ocurrido en el Clásico y salió de inicio. Su partido fue de más a menos; arrancó bien, siendo un peligro constante para la defensa che, pero fue bajando a medida que pasaban los minutos. Aunque su noche terminó mal cuando falló el penalti que le cedió Mbappé. Lo cambiaron en el 78, pero esta vez sin numerito del brasileño.

9 Kylian Mbappé, Delantero Letal El día que otorgaba la Bota de Oro al Santiago Bernabéu no falló a su cita con el gol. Y además lo hizo por partida doble. Mbappé marcó el primero de penalti y el segundo tras una gran definición de volea. Es el líder del equipo, pero volvió a dejar un penalti a Vinicius que el brasileño falló.

5 Franco Mastantuono, Delantero Desapercibido La única 'nota negra' del conjunto blanco ante el Valencia. Mastantuono ha pasado de 100 a 0. No jugó ni un minuto en el Clásico y ante el Valencia no desbordó ni una vez. El argentino no se encuentra en el mejor momento de su equipo.

6 Dani Ceballos, Centrocampista Cumplidor Entró para dar descanso a un Güler renqueante tras un golpe en el tobillo. En la segunda parte, el Madrid bajó mucho la intensidad y vivió toda la segunda parte en terreno valenciano.

6 Eduardo Camavinga, Centrocampista Beneficiado Fue suplente ante el Valencia tras su gran Clásico, pero seguramente fue el gran beneficiado. El mal partido de Mastantuono puede abrirle un hueco en el once pensando en Anfield.

6 Asencio, Defensa Cumplidor Entró en el 68 para reforzar la defensa y dar descanso a Huijsen que volvía de lesión. Mostró concentración y rapidez en las coberturas, ayudando a mantener la portería a cero. Aunque con muy poco trabajo.

5 Rodrygo Goes, Delantero Intrascendente Rodrygo sigue sin aprovechar sus oportunidades cuando entra al terreno de juego. Esta vez, sin numerito de Vinicius en el momento del cambio. Entró en el 78 y no tuvo tiempo de destacar en un partido totalmente sentenciado.