El 1x1 del Madrid ante el Rayo Vallecano

Los últimos partidos del Real Madrid preocupan mucho. Muy superado en Anfield y sin crear apenas peligro en Vallecas, dos tropiezos seguidos que dejan muy tocado al proyecto de Xabi Alonso justo antes del parón de selecciones de noviembre.

Los merengues no consiguieron controlar el encuentro en ningún momento, en otro día donde Kylian Mbappé no apareció. Segundo encuentro seguido donde el francés ha pasado de todo a nada, solo chutó una vez a la portería de Batalla.

El otro gran señalado del Real Madrid fue Huijsen. Totalmente irreconocible desde hace unas semanas y Xabi Alonso lo dejó en evidencia substituyéndolo en el descanso por Militao.

Estas son las notas de SPORT de los futbolistas del Real Madrid ante el Rayo Vallecano:

6 Thibaut Courtois, Portero Seguro El Rayo llegó con más peligro que el Madrid, pero no tuvo ningún remate excesivamente claro. Courtois no tuvo problema con los ataques que terminaron en tiro. Por arriba estuvo muy potente evitando cualquier susto en los centros.

4 Álvaro Carreras, Defensa Errático Otra nota negativa del Real Madrid. El lateral estuvo totalmente superado durante todo el partido por Ratiu. Además, no llegó ni una vez con peligro arriba y cometió errores graves en salida de pelota que provocaron contras del Rayo.

6 Asencio, Defensa Cumplidor Asencio aprovechó el mal partido de Huijsen. El canario estuvo mucho más seguro que el hispano-neerlandés e hizo todo lo que se le suponía a Huijsen. Estuvo a punto de marcar tras un gran centro, aunque remató muy desviado. De los más salvables del Madrid.

3 D. Huijsen, Defensa Señalado Sigue muy lejos de su mejor nivel. No estuvo contundente en los duelos ni tampoco en la salida de balón, algo muy preocupante. Además, vio una tarjeta amarilla por ir con demasiada fuerza a un balón dividido; Xabi Alonso lo cambió en la media parte por Militao, señalándolo públicamente.

6 Fede Valverde, Centrocampista Intenso Valverde estuvo mucho más seguro que Carreras en su costado. Chavarría le complicó la vida, pero el uruguayo salió vencedor en la mayoría de duelos. En ataque llegó con peligro, pero siempre con tiros desde lejos. Asociativamente le costó y se hizo daño en el muslo. Se marchó con cara de preocupación.

4 Eduardo Camavinga, Centrocampista Gris Su partido ante el Barça fue un espejismo. Ante el Liverpool estuvo muy perdido en la banda y ante el Rayo jugando en la base igual. Sin Tchouameni este equipo pierde mucho. No dio control, ni paró ataques rayistas. Fue cambiado por Rodrygo, a la desesperada.

5 Jude Bellingham, Voluntarioso El inglés dejó detalles de su inmensa calidad, pero no consiguió conectar con sus compañeros. Se las jugó todas en jugadas individuales y no le salió ninguna. Eso sí, fue el único que presionó la salida de pelota local.

4 Arda Güler, Centrocampista Despistado Otro partido complicado para el turco. Sin Tchouameni, el centro del campo madridista estuvo totalmente roto. En ataque lo intentó desde la frontal con unos tiros que se acercaron al gol, pero en defensa fue nulo y dejó espacios que los locales aprovecharon para correr a la contra.

3 Brahim Díaz, Centrocampista Apático Está gozando de más oportunidades que otros futbolistas en el banquillo, pero no las aprovecha. Prácticamente no tocó la pelota en toda la primera parte y no ayudó a Valverde en defensa. Vio una tarjeta amarilla por una dura patada a Chavarría. Fue sustituido en el 70 sin protagonismo por Ceballos.

3 Kylian Mbappé, Delantero Desaparecido Algo pasa con Mbappé. Desde el partido en Anfield, el francés ha desaparecido. Prácticamente no tuvo presencia en Champions y repitió su mal partido en Vallecas. El Madrid no encuentra a su estrella y su estrella no encuentra la manera de entrar en contacto con la pelota. Chutó una sola vez en todo el encuentro y esa fue su aportación en el partido.

5 Vinicius Jr., Delantero Intermitente El poco peligro que crearon los blancos salió de sus botas. Empezó concentrado el partido, pero a medida que pasaban los minutos dejó de ayudar en defensa a un Carreras que sufrió mucho ante Ratiu. Se fue apagando durante el encuentro y cabreando tras varios ataques sin éxito.

6 Eder Militao, Defensa Fiable Entró por un irreconocible Huijsen en el descanso y mejoró mucho el nivel. Más intenso, decidió mejor e incluso amenazó más que el ex del Bournemouth. Su puesto en la zaga está asegurado.

6 Dani Ceballos, Centrocampista Estabilizador Entró en la segunda parte para intentar recuperar el control del encuentro por parte de los blancos. En cierta medida lo consiguió, ya que los locales terminaron encerrados atrás, fruto del cansancio. El Madrid estuvo mucho más seguro con el andaluz que sin él.