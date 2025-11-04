El 1x1 del Madrid ante el Liverpool

Courtois no pudo emular su actuación en la final de París ante el Liverpool. Otra vez volvió a ser el tormento de los 'reds', pero finalmente no pudo hacer nada en el remate de Mac Allister que abrió el marcador.

El Madrid arrancó bien, pero rápidamente el Liverpool empezó a pasar por encima de los de Xabi, que no supieron reaccionar. El mismo plan que le sirvió en el Clásico no sirvió en Anfield en Champions League.

El 1-0 no reflejó la superioridad del Liverpool sobre el terreno de juego que pudo marcar muchos más si no fuera por Courtois. Uno de los peores partidos de Xabi Alonso con un Mbappé invisible.

Estas son las notas de SPORT de los futbolistas del Real Madrid ante el Liverpool:

9 Thibaut Courtois, Portero Colosal Courtois evitó una goleada de escándalo en Anfield. Otra vez ante el Liverpool, otra vez como en la final de París, pero con diferente final. Paradón tras paradón le amargó la vida a Szoboszlai en tres ocasiones de gol claras. Finalmente, no pudo hacer nada con el remate abocajarro de Mac Allister. Tuvo que sudar sangre el Liverpool para abrir el marcador.

5 Fede Valverde, Centrocampista Trabajador Tuvo mucho trabajo en defensa durante todo el partido. A pesar de ello, sostuvo al equipo durante muchos minutos defendiendo a Florian Wirtz. Pero el Liverpool terminó inclinando demasiado el terreno de juego.

5 Eder Militao, Defensa Exigido Tampoco fue el mejor partido de Militao, pero tuvo que solventar los problemas ocasionados por Huijsen. Los dos centrales sufrieron estando encerrados durante grandes fases del duelo.

3 D. Huijsen, Defensa Irreconocible Su peor partido como jugador del Real Madrid. Hace días que no vemos su mejor versión y en Anfield estuvo especialmente blandito en todos los balones dividos y cometió errores graves en salida que tuvo que solventar Courtois. Estuvo irreconocible y le pudo el escenario.

6 Álvaro Carreras, Defensa Cumplidor Otro de los más salvables del Real Madrid. Salah no está en su mejor momento, pero es que prácticamente no se marchó en ninguna ocasión de Carreras. En la primera parte llegó más a línea de fondo, pero en la segunda vivió encerrado atrás y sufrió.

5 Tchouaméni, Centrocampista Exonerado El partido de Tchouameni pudo cambiar por completo si no lo hubiera salvado el VAR. El francés cometió un penalti por manos, pero el árbitro terminó perdonando al Madrid. Ni él ni sus compañeros pudieron controlar el partido ante un buen Liverpool.

3 Eduardo Camavinga, Centrocampista Perdido El plan de Camavinga por banda no salió como en el Clásico. Se lo notó muy perdido y con muchos errores individuales. Xabi Alonso terminó envialndolo a la base junto a Tchouameni en la segunda parte y en el 68 lo sacó del campo.

4 Arda Güler, Centrocampista Desorientado Güler estuvo muy perdido durante todo el partido. Incapaz de recuperar el control del partido ante la alta intensidad de los 'reds'. Tuvo algunas pérdidas que le costaron algún susto al Real Madrid. Jugó en la base y en la banda, pero en ninguna de las dos fue determinante y terminó cambiado.

5 Jude Bellingham, Irregular La dupla Bellingham-Güler volvió a sufrir. El inglés tuvo la ocasión más peligrosa de los blancos en la primera parte tras una gran jugada individual. Recordó sus peores momentos de la temporada pasada.

5 Vinicius Jr., Delantero Evaporado En un día donde los blancos no estuvieron finos, solo pudieron crear algo de peligro con jugadas individuales del brasileño. Le costó superar a Bradley, que lo marcó muy en corto durante todo el duelo. En la primera parte estuvo activo, pero en la segunda se evaporó por completo.

3 Kylian Mbappé, Delantero Apagado Otro que estuvo irreconocible. Segundo partido que se queda sin marcar esta temporada, pero es que prácticamente no apareció en el juego. En el 75 tuvo un tiro desde lejos que asustó a la grada de Anfield, pero en el resto del partido fue prácticamente invisible.

3 Rodrygo Goes, Delantero Intrascendente Fue el primer cambio de Xabi Alonso para intentar cambiar la dinámica, pero el brasileño lleva tiempo sin ser determinante. A pesar de estar cansado, el Madrid continuó atacando por el costado de Vini y dejó a Rodrygo sin protagonismo.

4 Trent Alexander Arnold, Defensa Abucheado Vivió una noche muy dura en su antigua casa. Su exafición no le perdonó su marcha y se lo hizo saber en todo momento. Volvió tras su lesión y parece que Valverde va a seguir más tiempo como lateral derecho.