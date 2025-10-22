El 1x1 del Madrid ante la Juventus

Con el objetivo de firmar pleno en el arranque de la Champions, el Real Madrid de Xabi Alonso recibía a la Juventus en el encuentro, hasta ahora, más complicado en la máxima competición continental. Frente a una 'Vecchia Signora', eso sí, que llegaba al Bernabéu con muchas dudas y con su técnico, Igor Tudor, en la picota.

El técnico tolosarra apostaba de inicio por Brahim por delante de Mastantuono y apostaba por el inamovible Mbappé en la punta de lanza y Vinicius por la izquierda. Valverde se veía obligado a jugar de nuevo en el lateral, algo que ha asegurado abiertamente que no es de su agrado, y Militao y Asencio formaban pareja de centrales.

Estas son las notas de SPORT de los futbolistas del Real Madrid ante la Juventus:

Decisivo Thibaut Courtois, Portero 8 Actuación soberbia, una vez más, del belga. Salvando a su equipo en momentos clave, sobre todo con un pie de balonmano espectacular a Vlahovic en un uno contra uno.

Resignado Fede Valverde, Centrocampista 6

7 Eder Militao, Defensa Entonado Tras las dos lesiones de rodilla, el brasileño ha encontrado un tono de forma muy interesante. Con su potencia de antaño, expeditivo y líder en defensa. Se las tuvo que ver con un 'coco' como Vlahovic.

6 Asencio, Defensa Mejorado Su Mundial de Clubes e inicio de curso fueron calamitosos, pero ante la Juventus mostró su mejor versión. Un 'tackle' clave en la primera mitad y entendiéndose bien con Militao, sin cometer apenas errores.

4 Álvaro Carreras, Defensa Negado No tuvo su día el lateral. Lo hizo prácticamente todo mal, cometió errores en salida de balón impropios de un futbolista de su nivel. El peor en defensa y seguramente en líneas generales del equipo.

6 Tchouaméni, Centrocampista Atrevido Es un peligro tremendo a balón parado y en la primera mitad tuvo dos acciones de remate de córner muy buenas. En labores defensivas estuvo bastante bien, dio equilibrio y no perdió la posición ni cometió errores de bulto.

7 Arda Güler, Centrocampista Pintón Xabi Alonso le ha dado la manija en la mediapunta y el turco ha respondido a las mil maravillas. Uno de los futbolistas más mejorados sin duda en el panorama europeo. Ante la Juve, otra exhibición de cambios de ritmo y asociaciones con esa zurda exquisita.

5 Brahim, Delantero Creciente El peor con diferencia en la primera mitad en ataque, el hispanomarroquí mejoró en la segunda mitad y tuvo un par de ocasiones claras. Está unos cuantos peldaños por debajo de sus socios de ataque, pero cumplió.

6 Vinicius Jr., Delantero Selectivo Bastante desaparecido durante la primera parte, el brasileño se inventó la jugada del gol. Solo por eso ya fue clave en un partido que se atascó por momentos. No pasará a la historia su actuación, pero convenció.

6 Jude Bellingham, Goleador Es todo lo que se puede destacar del partido del inglés. Su gol. Por lo demás, se le sigue viendo desdibujado y sin un rol claro en el dibujo de Xabi. Mostró su gran virtud, la de llegador y oportunista, pero poco más.

6 Kylian Mbappé, Delantero Terrenal Después de un inicio de curso brutal, vimos su versión más 'humana'. Apareció poco, le frenaron bien y no fue el futbolista desequilibrante de otras noches. Di Gregorio le sacó una clarísima en la primera mitad.

5 Eduardo Camavinga, Centrocampista Triste Está muy lejos ahora mismo de ser titular en este Madrid el francés. Papel bastante residual.

5 Franco Mastantuono, Delantero Testimonial Entró con el duelo agonizando y con el Madrid dedicado a defender.

5 Fran García, Defensa Aseado En el poco rato que estuvo se dedicó a intentar controlar el ímpetu de Kalulu.