Real Madrid - Manchester City
REAL MADRID

El 1x1 del Madrid ante el City

Una media hora deslumbrante de Valverde con tres goles decidió el partido ante un City menor

Champions

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Madrid arrolló al City en el Bernabéu y dejó muy encarrilada la eliminatoria. El conjunto inglés se fue sin marcar del Bernabéu y tendrá que remontar un 3-0 en el Etihad.

Estas son las notas de SPORT de los jugadores del Madrid:

Thibaut Courtois, Portero8

Thibaut Courtois, Portero

Gigante

Otra demostración de un portero de época. Sostuvo al Madrid en las primeras llegadas del City y dio una asistencia de gol a Valverde, de portería a portería, en el primer tanto. En la recta final solventó un error de Pitarch con una acción descomunal con la pierna. Factor diferencial gordo en la Champions.

Trent Alexander Arnold, Defensa6

Trent Alexander Arnold, Defensa

Inestable

Fue uno de los grandes facilitadores de la salida de balón del Madrid, pero sufrió en defensa con Doku. El extremo belga empezó muy agresivo pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Trent creció en la segunda parte.

Antonio Rüdiger, Defensa7

Antonio Rüdiger, Defensa

Consistente

El Madrid defendió muy bien el área, sobre todo ante la variedad de centros del City y Rüdiger fue clave en este aspecto. Apenas hubo noticias de Haaland, que un día más pasó desapercibido ante el Madrid. En el plan prudente de Arbeloa, entre el bloque medio y el bloque bajo, se encontró cómodo.

Dean Huijsen, Defensa7

Dean Huijsen, Defensa

Mejorado

Actuación prometedora de un Huijsen mejorado. Fue importante para incomodar a Haaland, pero también para generar ventajas con sus desplazamientos y conducciones. Una acción defensiva suya cerró el encuentro y lo celebró con rabia.

Ferland Mendy, Defensa6

Ferland Mendy, Defensa

Lesionado

Jugó 45 minutos convincentes en los que anuló a Savinho, pero ya no salió tras el descanso, de nuevo con molestias. El francés sigue acumulando problemas en forma de lesiones.

Tchouaméni, Centrocampista7

Tchouaméni, Centrocampista

Ancla

Sigue siendo una de las mejores noticias del Madrid esta temporada. La apuesta de Arbeloa por acumular muchos mediocampistas favoreció al francés ante un City que acumuló muchos delanteros. Mientras el conjunto de Guardiola se partía, el Madrid se hacía enorme al contragolpe.

Thiago Pitarch, Centrocampista7

Thiago Pitarch, Centrocampista

Constante

Tiene solo 18 años pero jugó un partido a la altura del escenario. Trabajo constante y ritmo con balón, pero un error suyo en una cesión estuvo a punto de costarle un gol al Madrid. Lo evitó una acción con la pierna milagrosa de Courtois.

Fede Valverde, Centrocampista9

Fede Valverde, Centrocampista

Diferencial

Partido descomunal del uruguayo: tres goles que definen el veneno de un mediocampista que siempre juega con un puñal en los dientes. Demostración de golpeo y llegada, mención aparte con el tercer gol tras un sombrero espectacular.

Arda Güler, Centrocampista6

Arda Güler, Centrocampista

Asistente

No fue su actuación más brillante pero tuvo tiempo de regalar una asistencia a Vinicius que terminó en un penalti que el brasileño no convirtió. Se movió como interior por la izquierda bien acompañado de Valverde, Tchouameni y Thiago.

Brahim Díaz, Centrocampista7

Brahim Díaz, Centrocampista

Creativo

Un incordio constante para el City. Hizo muchísimo daño entre líneas y dio una asistencia de gol a Valverde con un pase de cuchara. Rondó el gol todo el encuentro y estuvo muy cerca de lograrlo, pero se encontró con una buena mano de Donnarumma.

Vinicius Jr., Delantero7

Vinicius Jr., Delantero

Vertical

Actuación muy convincente del brasileño que hizo la vida imposible a Khusanov y apretó al City todo el partido con su desequilibrio por la banda. En una de estas jugadas provocó un penalti que le paró Donnarumma.

Fran García, Defensa6

Fran García, Defensa

Sólido

Salió en la segunda parte y no pasó por grandes problemas ante un City muy inestable.

Eduardo Camavinga, Centrocampista6

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Conservador

Sustituyó a Güler, pero se centró más en labores defensivas cuando al Madrid ya estaba más preocupado en no encajar.

Franco Mastantuono, Delantero6

Franco Mastantuono, Delantero

Intenso

Salió con ganas de tener un impacto inmediato pero de nuevo fue más efectista que efectivo.

Manuel Ángel, CentrocampistaSC

Manuel Ángel, Centrocampista

Testimonial

Salió en los últimos minutos y tuvo una presencia testimonial.

