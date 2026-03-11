REAL MADRID
El 1x1 del Madrid ante el City
Una media hora deslumbrante de Valverde con tres goles decidió el partido ante un City menor
El Madrid arrolló al City en el Bernabéu y dejó muy encarrilada la eliminatoria. El conjunto inglés se fue sin marcar del Bernabéu y tendrá que remontar un 3-0 en el Etihad.
Estas son las notas de SPORT de los jugadores del Madrid:
Thibaut Courtois, Portero
Gigante
Otra demostración de un portero de época. Sostuvo al Madrid en las primeras llegadas del City y dio una asistencia de gol a Valverde, de portería a portería, en el primer tanto. En la recta final solventó un error de Pitarch con una acción descomunal con la pierna. Factor diferencial gordo en la Champions.
Trent Alexander Arnold, Defensa
Inestable
Fue uno de los grandes facilitadores de la salida de balón del Madrid, pero sufrió en defensa con Doku. El extremo belga empezó muy agresivo pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Trent creció en la segunda parte.
Antonio Rüdiger, Defensa
Consistente
El Madrid defendió muy bien el área, sobre todo ante la variedad de centros del City y Rüdiger fue clave en este aspecto. Apenas hubo noticias de Haaland, que un día más pasó desapercibido ante el Madrid. En el plan prudente de Arbeloa, entre el bloque medio y el bloque bajo, se encontró cómodo.
Dean Huijsen, Defensa
Mejorado
Actuación prometedora de un Huijsen mejorado. Fue importante para incomodar a Haaland, pero también para generar ventajas con sus desplazamientos y conducciones. Una acción defensiva suya cerró el encuentro y lo celebró con rabia.
Ferland Mendy, Defensa
Lesionado
Jugó 45 minutos convincentes en los que anuló a Savinho, pero ya no salió tras el descanso, de nuevo con molestias. El francés sigue acumulando problemas en forma de lesiones.
Tchouaméni, Centrocampista
Ancla
Sigue siendo una de las mejores noticias del Madrid esta temporada. La apuesta de Arbeloa por acumular muchos mediocampistas favoreció al francés ante un City que acumuló muchos delanteros. Mientras el conjunto de Guardiola se partía, el Madrid se hacía enorme al contragolpe.
Thiago Pitarch, Centrocampista
Constante
Tiene solo 18 años pero jugó un partido a la altura del escenario. Trabajo constante y ritmo con balón, pero un error suyo en una cesión estuvo a punto de costarle un gol al Madrid. Lo evitó una acción con la pierna milagrosa de Courtois.
Fede Valverde, Centrocampista
Diferencial
Partido descomunal del uruguayo: tres goles que definen el veneno de un mediocampista que siempre juega con un puñal en los dientes. Demostración de golpeo y llegada, mención aparte con el tercer gol tras un sombrero espectacular.
Arda Güler, Centrocampista
Asistente
No fue su actuación más brillante pero tuvo tiempo de regalar una asistencia a Vinicius que terminó en un penalti que el brasileño no convirtió. Se movió como interior por la izquierda bien acompañado de Valverde, Tchouameni y Thiago.
Brahim Díaz, Centrocampista
Creativo
Un incordio constante para el City. Hizo muchísimo daño entre líneas y dio una asistencia de gol a Valverde con un pase de cuchara. Rondó el gol todo el encuentro y estuvo muy cerca de lograrlo, pero se encontró con una buena mano de Donnarumma.
Vinicius Jr., Delantero
Vertical
Actuación muy convincente del brasileño que hizo la vida imposible a Khusanov y apretó al City todo el partido con su desequilibrio por la banda. En una de estas jugadas provocó un penalti que le paró Donnarumma.
Fran García, Defensa
Sólido
Salió en la segunda parte y no pasó por grandes problemas ante un City muy inestable.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Conservador
Sustituyó a Güler, pero se centró más en labores defensivas cuando al Madrid ya estaba más preocupado en no encajar.
Franco Mastantuono, Delantero
Intenso
Salió con ganas de tener un impacto inmediato pero de nuevo fue más efectista que efectivo.
Manuel Ángel, Centrocampista
Testimonial
Salió en los últimos minutos y tuvo una presencia testimonial.
