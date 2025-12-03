REAL MADRID
El 1x1 del Madrid ante el Athletic
Mbappé y Courtois volvieron a estar muy por encima del resto y sobresalieron; discretos Bellingham y Vinicius
Partido de gran exigencia para un Madrid que llegaba a La Catedral con dudas. El Athletic Club de Bilbao era una importante piedra de toque para el cuadro de Xabi Alonso, discutido por el madridismo y por el presidente Florentino Pérez y que quería dar un espaldarazo ante un conjunto de Champions.
El tolosarra salía con su once de gala y con un Mbappé en plena forma.
Este es el 1x1 de SPORT del Madrid:
Thibaut Courtois, Portero
Diferencial
Es el mejor, junto a Mbappé, del Madrid. Y eso significa que le generan mucho al cuadro blanco. Sacó dos manos a Guruzeta y a Berenguer en la primera mitad brutales.
Trent Alexander Arnold, Defensa
Resucitado
El mejor partido del inglés desde que fichó por el Madrid. Asistió a Mbappé en el 0-1 con un pase largo y preciso y en el 0-2 puso un centro medido al francés para que cediera a Camavinga. Resucitado tras deambular hasta ahora por el campo. Acabó lesionado.
Eder Militao, Defensa
Fino
Es así, es el mejor defensa del Madrid este curso. Rápido, potente al corte, bien en las disputas y juego aéreo. El problema, hasta ahora, ha sido su acompañante. Estuvo seguro en La Catedral
Antonio Rüdiger, Defensa
Correcto
Enlazando lesión con lesión, apenas estamos viendo al germano, que, teóricamente, debe ser siempre la pareja de Militao en el eje. Estuvo correcto, con alguna pérdida en una de sus excursiones, pero seguro.
Álvaro Carreras, Defensa
Aliviado
El Athletic cargó mucho más el ataque por la izquierda con Nico y Boiro. Berenguer actuaba más por dentro y el carril quedaba para un Lekue al que Carreras frenó bien. En ataque tuvo poca influencia.
Tchouaméni, Centrocampista
Agridulce
Alternó alguna pérdida con acciones de mérito a nivel defensivo. Da equilibrio y es el pivote más fiable de Xabi Alonso. El problema es que es irregular y suele tener bastante problemas musculares.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Llegador
Marcó el 0-2 demostrando una de sus cualidades, la llegada de segunda línea. Si está bien, es titular para Xabi. Pero necesita ser más regular y no desaparecer en partidos importantes. Acabó tocado y sustituido.
Fede Valverde, Centrocampista
Pulmón
Mucho corazón y algo menos de cabeza. Es el pulmón del equipo y su desgaste es crucial para ocupar espacios y llegar donde no lo hacen 'Vini', Bellingham y demás.
Jude Bellingham,
Desapercibido
Otro partido muy terrenal y con poca aportación del británico, lejos del nivel de sus primeros meses en el Madrid. Trabajó y trianguló con sus compañeros, pero poquito en ataque.
Vinicius Jr., Delantero
Asistente
Asistente no de dar pases de gol, sino de asistir al 'show' de Mbappé. Partido discreto del brasileño, que aportó pocos tangibles. Algún cambio de ritmo y asociación y poco más.
Kylian Mbappé, Delantero
Avasallador
Es el futbolista más en forma de la Liga y está muy por encima de sus compañeros en el Madrid en cuanto a rendimiento. El 0-1 es una demostración de potencia y remate descomunal. Y el 0-3 un zapatazo importante con algo de ayuda de Unai.
Asencio, Defensa
Comodín
Se colocó como lateral, demostrando su polivalencia para Xabi Alonso. Estuvo aseado ante un Athletic bastante inofensivo ya en esos minutos.
Arda Güler, Centrocampista
Decreciente
Tras llevarse una lluvia de elogios en las primeras semanas de competición, el turco ha ido claramente a menos y pasa por un bache de juego.
Gonzalo García Torres, Delantero
Voluntarioso
El canterano está teniendo los minutos de la basura, sin casi posibilidad de demostrar gran cosa.
Rodrygo Goes, Delantero
Aletargado
Sin marcar desde enero, el brasileño forma parte de la tercera unidad de Xabi Alonso. Dios descanso a Vinicius y pasó sin pena ni gloria.
Brahim, Delantero
Discreto
El internacional marroquía se ubicó en la derecha, lo intentó pero el Madrid ya estaba en 'modo ahorro'.
