REAL MADRID

El 1x1 del Madrid ante el Athletic

Mbappé y Courtois volvieron a estar muy por encima del resto y sobresalieron; discretos Bellingham y Vinicius

Bellingham pugna por un balón en San Mamés

Bellingham pugna por un balón en San Mamés / EFE

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Partido de gran exigencia para un Madrid que llegaba a La Catedral con dudas. El Athletic Club de Bilbao era una importante piedra de toque para el cuadro de Xabi Alonso, discutido por el madridismo y por el presidente Florentino Pérez y que quería dar un espaldarazo ante un conjunto de Champions.

El tolosarra salía con su once de gala y con un Mbappé en plena forma.

Este es el 1x1 de SPORT del Madrid:

Thibaut Courtois, Portero8

Thibaut Courtois, Portero

Diferencial

Es el mejor, junto a Mbappé, del Madrid. Y eso significa que le generan mucho al cuadro blanco. Sacó dos manos a Guruzeta y a Berenguer en la primera mitad brutales.

Trent Alexander Arnold, Defensa7

Trent Alexander Arnold, Defensa

Resucitado

El mejor partido del inglés desde que fichó por el Madrid. Asistió a Mbappé en el 0-1 con un pase largo y preciso y en el 0-2 puso un centro medido al francés para que cediera a Camavinga. Resucitado tras deambular hasta ahora por el campo. Acabó lesionado.

Eder Militao, Defensa7

Eder Militao, Defensa

Fino

Es así, es el mejor defensa del Madrid este curso. Rápido, potente al corte, bien en las disputas y juego aéreo. El problema, hasta ahora, ha sido su acompañante. Estuvo seguro en La Catedral

Antonio Rüdiger, Defensa6

Antonio Rüdiger, Defensa

Correcto

Enlazando lesión con lesión, apenas estamos viendo al germano, que, teóricamente, debe ser siempre la pareja de Militao en el eje. Estuvo correcto, con alguna pérdida en una de sus excursiones, pero seguro.

6

Álvaro Carreras, Defensa

Aliviado

El Athletic cargó mucho más el ataque por la izquierda con Nico y Boiro. Berenguer actuaba más por dentro y el carril quedaba para un Lekue al que Carreras frenó bien. En ataque tuvo poca influencia.

Tchouaméni, Centrocampista6

Tchouaméni, Centrocampista

Agridulce

Alternó alguna pérdida con acciones de mérito a nivel defensivo. Da equilibrio y es el pivote más fiable de Xabi Alonso. El problema es que es irregular y suele tener bastante problemas musculares.

Eduardo Camavinga, Centrocampista7

Eduardo Camavinga, Centrocampista

Llegador

Marcó el 0-2 demostrando una de sus cualidades, la llegada de segunda línea. Si está bien, es titular para Xabi. Pero necesita ser más regular y no desaparecer en partidos importantes. Acabó tocado y sustituido.

Fede Valverde, Centrocampista6

Fede Valverde, Centrocampista

Pulmón

Mucho corazón y algo menos de cabeza. Es el pulmón del equipo y su desgaste es crucial para ocupar espacios y llegar donde no lo hacen 'Vini', Bellingham y demás.

Jude Bellingham,5

Jude Bellingham,

Desapercibido

Otro partido muy terrenal y con poca aportación del británico, lejos del nivel de sus primeros meses en el Madrid. Trabajó y trianguló con sus compañeros, pero poquito en ataque.

Vinicius Jr., Delantero5

Vinicius Jr., Delantero

Asistente

Asistente no de dar pases de gol, sino de asistir al 'show' de Mbappé. Partido discreto del brasileño, que aportó pocos tangibles. Algún cambio de ritmo y asociación y poco más.

Kylian Mbappé, Delantero8

Kylian Mbappé, Delantero

Avasallador

Es el futbolista más en forma de la Liga y está muy por encima de sus compañeros en el Madrid en cuanto a rendimiento. El 0-1 es una demostración de potencia y remate descomunal. Y el 0-3 un zapatazo importante con algo de ayuda de Unai.

Asencio, Defensa6

Asencio, Defensa

Comodín

Se colocó como lateral, demostrando su polivalencia para Xabi Alonso. Estuvo aseado ante un Athletic bastante inofensivo ya en esos minutos.

Arda Güler, Centrocampista5

Arda Güler, Centrocampista

Decreciente

Tras llevarse una lluvia de elogios en las primeras semanas de competición, el turco ha ido claramente a menos y pasa por un bache de juego.

Gonzalo García Torres, Delantero5

Gonzalo García Torres, Delantero

Voluntarioso

El canterano está teniendo los minutos de la basura, sin casi posibilidad de demostrar gran cosa.

Rodrygo Goes, Delantero5

Rodrygo Goes, Delantero

Aletargado

Sin marcar desde enero, el brasileño forma parte de la tercera unidad de Xabi Alonso. Dios descanso a Vinicius y pasó sin pena ni gloria.

Brahim, Delantero5

Brahim, Delantero

Discreto

El internacional marroquía se ubicó en la derecha, lo intentó pero el Madrid ya estaba en 'modo ahorro'.

