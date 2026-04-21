El 1x1 del Juvenil A, flamante campeón de la Youth League

El título conquistado en la Youth League no solo representa un éxito deportivo puntual, sino que consolida el estatus de la cantera entre la élite del fútbol europeo. Levantar este trofeo sitúa al Juvenil A en el mapa como la academia más valiosa de europa actualmente. Para cada uno de estos chavales, la victoria vale un potosí. Un grupo de futbolistas que, tras este logro, ya forma parte de una generación privilegiada llamada a dar el salto y marcar el futuro del club.

Una generación de oro para La Fábrica culmina la mayor de sus gestas / Real Madrid

UN SEMIPLENO DE LIGAS

Parte del éxito de esta generación radica en un factor cada vez más difícil de encontrar en el fútbol formativo: la continuidad. Muchos de estos jugadores llevan años creciendo juntos, superando etapas sin quedarse por el camino y consolidando una base competitiva y humana muy sólida. Ese recorrido compartido se traduce también en resultados: ganaron todos los títulos de Liga a lo largo de su formación, con una única excepción en su etapa en el Cadete B. Una trayectoria casi impecable que explica tanto su entendimiento sobre el césped como su madurez para competir en escenarios de máxima exigencia.

La generación 2007, ganadora por costumbre / Agencias

UN PROVEEDOR DE LUJO PARA LA ROJA

Además, esta generación no solo ha brillado en su categoría, sino que ha dado pasos firmes hacia el fútbol profesional. La mayoría ha participado esta temporada con el Castilla o incluso con el Madrid C, entrando en dinámicas de mayor exigencia, formando parte de convocatorias del primer equipo y, en algunos casos, sumando minutos en la élite entre Champions y Liga. Un salto competitivo que refleja la confianza del club y de Arbeloa en su talento. De hecho, 15 de los 20 que fueron convocados para la Final four han sido o son internacionales en categorías inferiores, un dato que refuerza el peso de La Fábrica como principal proveedor de talento para las selecciones españolas en prácticamente todas las edades.

EL 1x1 DESDE ABAJO

En la portería emerge la figura del gran héroe del torneo, Javi Navarro. Decisivo cuando más falta hacía, sostuvo al equipo con varias intervenciones de mérito en la semifinal ante el Paris Saint-Germain y se agigantó en las tandas de penaltis, donde llegó a aparecer hasta en cinco ocasiones entre ambas series para guiar a los suyos hacia la gloria. Su actuación le ha otorgado, como premio inmediato, una convocatoria con el primer equipo en el Santiago Bernabéu frente al Deportivo Alavés, confirmando su crecimiento meteórico. Un guardameta forjado en casa, que acumula ya siete años en la cantera desde su llegada en Infantil B.

LA LÍNEA MÁS DESTACADA

La línea defensiva fue, probablemente, la más destacada del equipo a lo largo del torneo. Formada por Fortea —llegado en Cadete A y ya con cuatro años en la cantera—, Joan —incorporado en Juvenil C, suma tres temporadas—, Aguado —nueve años en el club desde Alevín B— y Lezcano —ocho años, también desde Alevín B—, ofreció un nivel de seguridad y dominio difícil de igualar. Los tres primeros son ya habituales en el Castilla y opositan seriamente a dar el salto al primer equipo en cualquier momento, lo que explica la sensación de superioridad que transmitieron ante rivales de su misma edad. Era una garantía competir con una zaga formada por jugadores curtidos en escenarios de mayor exigencia. Por su parte, Lezcano, más joven que el resto, ha experimentado un crecimiento notable esta temporada y deja señales muy prometedoras gracias a su velocidad, carácter y capacidad para rendir con solvencia tanto en tareas defensivas como en incorporaciones al ataque.

Joan Martínez junto a Javi Navarro / Real Madrid

LA SALA DE MÁQUINAS

El equipo encontró el equilibrio perfecto con Carlos Díez —nueve años en la cantera desde Alevín B—, Cestero —llegado en Infantil A, acumula siete temporadas— y Beto —también incorporado en Infantil A, con seis años en el club—. Tres perfiles complementarios que sostuvieron al equipo en todo momento: el equilibrio y la pausa de Cestero (elegido MVP de la final), el guante y la calidad de Beto, y la capacidad de Carlos Díez para enlazar líneas, ejercer de capitán y aparecer con facilidad en zonas decisivas, aportando goles y asistencias. El propio Díez vivió un camino emocional en las tandas: ante el Club Brujas su lanzamiento se marchó cruzado, pero lejos de venirse abajo, tiró de brazalete para rehacerse y, ya en la final, desatar su rabia convirtiendo con seguridad desde el punto de penalti.

Carlos Díez, juvenil A contra el Marsella / Real Madrid

EL TRIDENTE OFENSIVO

En la delantera, el equipo encontró desequilibrio y frescura con Yáñez —siete años en la cantera desde Infantil B—, Jacobo —también con siete temporadas tras llegar en Infantil B— y Alexis Ciria, incorporado este mismo invierno procedente del Sevilla FC. Yáñez fue la gran insignia ofensiva: zurdo, talentoso y descarado, siempre rompiendo hacia dentro y generando un runrún constante cada vez que entraba en contacto con el balón. En su tercer año de juvenil, ya sabe lo que es asistir en el Santiago Bernabéu y ser pieza importante en el Castilla, con la expectativa de liderarlo la próxima temporada, ya sea en Primera RFEF o incluso en Segunda División, “a lo Gonzalo”. Jacobo, por su parte, puso un trabajo incansable al servicio del equipo y dejó su sello con un gol de tacón en la final. Si logra pulir ciertos aspectos técnicos y afinar su definición, hay materia interesante. Por último, el tercer integrante del tridente fue el fichaje invernal, Alexis Ciria, que se adaptó desde el primer día y elevó el nivel colectivo gracias a su intensidad y ese carácter competitivo que transmite en cada acción.

LAUSANNE (Switzerland), 17/04/2026.- Real Madrid's Daniel Yanez (L) in action against Paris Saint-Germain's Thomas Cordier during the UEFA Youth League semifinal soccer match between Real Madrid and Paris Saint-Germain, in Lausanne, Switzerland, 17 April 2026. (Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EFE

También tuvieron un mérito enorme en este logro nombres como Thiago Pitarch, Barroso, Roberto Martín o Liberto, cuyo impacto goleador desde el banquillo resultó decisivo en el torneo. Sin olvidar al resto de chavales que se quedaron en tierras madrileñas por las limitaciones de la lista de convocados, pero que han sido parte fundamental del camino durante toda la temporada. Un sentimiento colectivo que el técnico quiso subrayar en la charla previa a la final, antes de partir hacia el estadio: “Estas 40 personas, más la gente que no ha podido venir, somos los que estamos en la final de la UEFA Youth League”. Un entrenador con mucho tiempo en la cantera como jugador y como entrenador, antes de consagrarse con la youth league, ya era de los mejores vistos en Valdebebas por sus irreprochables resultados con cada generación que tocó.

Este sábado, el Juvenil A se enfrentará al Atleti en la penúltima jornada de liga, en un duelo que llega con el eco del reciente éxito europeo aún muy presente. Se espera incluso que el conjunto colchonero realice el tradicional pasillo a los campeones en reconocimiento al título europeo conquistado. Mantener el nivel será clave para llegar en la mejor dinámica posible a la Copa de Campeones, el próximo gran objetivo del equipo y la oportunidad de poner la guinda a una temporada ya histórica.