El 1x1 de los jugadores del Real Madrid en Qatar

Modrić, Camavinga, Tchouameni, Vinicius, Rodrygo, Militão, Carvajal, Asensio, Valverde, Courtois, Hazard, y Rüdiger fueron los representantes del Madrid en Qatar Camavinga y Tchouameni fueron los que más lejos llegaron en el Mundial enfrentándose a Argentina en la final

Una vez terminada la cita mundialista es el momento de poner notas. Doce jugadores fueron los que representaron al Real Madrd en Qatar, llegando dos de ellos a la final. Camavinga y Tchouameni, con la selección francesa, tuvieron la oportunidad de levantar la ansiada copa del mundo, pero fue Argentina la que se llevó la victoria en un frenético encuentro que se decidió en la tanda de penaltis. El resto de madridistas, Modrić, con Croacia, Vini Jr., Rodrygo y Militão, con Brasil; Carvajal y Asensio, con España; Valverde, con Uruguay; Courtois y Hazard, con Bélgica; y Rüdiger, con Alemania, se quedaron por el camino.

Modric, 8

El capitán de Croacia fue uno de los más destacados de su selección, al igual que lo es en el Real Madrid a sus 37 años de edad. Llevó a su selección hasta semifinales del Mundial de Qatar dónde perdió contra Argentina, pero superó a Marruecos en el partidos por el tercer puesto. Será su último Mundial, pero una vez más fue aplaudido por la afición rival. Los aficionados de la albiceleste aplaudieron al '10' cuando fue sustituido en el tramo final del partido.

Vinicius, 6

Se esperaba mucho más de Vinicius en el Mundial de Qatar. Fue titular indiscutible para Tite, y tan solo anotó un tanto en el primer encuentro del campeonato ante Serbia. El jugador blanco estuvo participativo en todos los encuentros, pero se esperaba mucho más de un jugador que está llamado a ser muy importante en el futuro del Madrid y de la 'canarinha'.

Rodrygo, 5

Rodrygo Goes fue uno de los jugadores brasileños que más tocados quedaron tras la tanda de penaltis ante Croacia. Brasil no pasó de cuartos de final y el atacante fue uno los futbolistas que no estuvieron acertados desde los nueve metros. Brasil, que estaba llamada a ser una de las candidatas a alzar el trofeo, quedó eliminada en cuartos de final. El delantero no fue titular, pero sí fue una alternativa para Tite en todos los encuentros.

Militao, 5

El central comenzó siendo suplente ante Serbia ya que Marquinhos y Thiago Silva son indiscutibles para el seleccionador brasileño en la zaga. Militao tan solo actuó en su posición natural ante Camerún cuando Brasil tenía el pase a octavos. Eso sí, jugó todos los partidos en el carril diestro y aunque se vio perjudicado, cumplió.

Carvajal, 4

Se esperaba mucho más de Dani Carvajal. No fue indiscutible para Luis Enrique y en sus dos partidos que disputó minutos dejó mucho que desear. Fue suplente en el primer partido ante Costa Rica, y ante Alemania, que jugó de inicio no rindió a su mejor nivel. Ante Japón también estuvo espeso y en octavos no disputó tan solo un minuto entando Marcos Llorente en su lugar.

Asensio, 6

Marco Asensio tuvo la confianza que Luis Enrique desde el principio actuando de falso 9 y dejando sentado a Morata en el banquillo. Anotó un tanto en la goleada ante Costa Rica y fue de los jugadores más participativos de la 'Roja', pero se le echo de menos cuando más le necesitaba en el equipo. No estuvo afortunado de cara a portería y se esperaba que lo intentara más desde fuera del área, una de sus virtudes.

Valverde, 5

Uruguay fue una de las decepciones de este Mundial de Qatar. La selección de Fede Valverde no pasó a octavos siendo una de las favoritas de su grupo junto a Portugal. El centrocampista fue el mejor, pero no pudo demostrar todo su potencial.