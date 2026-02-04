175 millones en fichajes que no rentan

El Real Madrid sigue inmerso en una crisis de sucesión. No ve el momento de acercarse al proyecto que le llevó a igualar su mejor racha histórica de éxitos. Ganó su última Champions hace dos temporadas capitaneados por los supervivientes de éxitos pretéritos. Esta temporada ha invertido 175 millones de euros en fichajes, el presupuesto que supera al de la mayoría de los clubes de Primera División, que no están funcionando.

Se fueron Kroos, Modric y Nacho, y Carvajal, el último exponente, lleva dos años en la enfermería. No queda nadie que marque el camino. Muchos piensan que los titulares del actual Real Madrid serían todos suplentes respecto al once míticos que ganó tres Champions consecutivas. Acaso Courtois tendría sitio, los demás no. Los refuerzos que han ido llegando no fraguan pese a los esfuerzos del club.

Fuerte inversión en verano

Los 175 millones de euros que se gastó en verano no rentan, aunque algunos son apuestas de futuro como Mastantuono (18 años) o Huijsen (20). Llegaron seis caras nuevas y el que mejor está rindiendo es un jugador subido de la cantera, Asencio. Huijsen (62 M€, 20 años), Carreras (50, 22) y Mastantuono (63, 18) son señalados por su irregularidad.

Trent llegó a coste cero pero ha jugado 7 partidos de titular de 34. Las lesiones le condenan, lleva 19 en la enfermería. El quinto refuerzo es otro canterano, Gonzalo, pero juega poco, aunque justifica su promoción con 5 goles en los 790 minutos que ha jugado. Cinco fichajes que no rentan deportivamente y que se han sumado a una plantilla bajo sospecha.

913 M€ en ocho años

No es la única apuesta millonaria del club que trajo jóvenes promesas como Bellingham (103 M€ +30 en objetivos), Güler (20+10) o Endrick (40+25), que hacen un total de 165 millones sin bonus, y siguen esperando a que lideren el proyecto. Estos se sumaron a los de Tchouameni (80+20), Camavinga (31), Mendy (48+5) o los pelotazos de Hazard (115+45), Jovic (60+5) o Reinier (30).

En definitiva, el Real Madrid no acierta con los fichajes desde que en 2018 empezó al ‘plan renove’. Lleva 27 refuerzos desde entonces, cuatro llegaron gratis y otros dos cedidos, los otros 21 costaron 913 millones sin bonus en ocho temporadas, más de 114 por curso, pero no encuentra los jugadores que le devuelvan a la primera línea.