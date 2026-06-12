Los 150 millones de Florentino se vuelven contra el Madrid

Florentino Pérez lanzó un órdago durante la campaña electoral para anular las promesas de su oponente, Enrique Riquelme, quien anunció que ficharía a Haaland, entre otros. Aseguró que haría la oferta el martes día 9 y lo cumplió. Llamó al Atlético de Madrid para fichar a Julián Álvarez y ofrecer los 150 millones que pedía por el delantero argentino.

Julián Álvarez y Bernardo Silva

A partir de ahí, la escalada de precios ha ido subiendo cada vez que el Real Madrid ha llamado a una puerta para interesarse por algún jugador. El club rojiblanco marcó tendencia rechazando la oferta por el delantero argentino remitiéndose a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Y a eso añadió una serie de mensajes en las redes sociales burlándose del vecino.

El Madrid no tardó en tomarse la revancha quitándole a Bernardo Silva sobre la bocina. El jugador confesaba que tenía un compromiso apalabrado con los rojiblancos con los que “tenía que firmar por la mañana” de este viernes. Los blancos se quedan sin Julián Álvarez, de momento, y los rojiblancos sin Bernardo Silva.

Enzo Fernández con Tchouameni, el precio del argentino se ha disparado a los 140 M€ / EFE

Pero el argentino no es el único que se ha encarecido cuando los blancos se han interesado por un jugador. Ha tenido que pagar 12 M€ más para fichar a Mourinho, cuya cláusula era de tres pero que las elecciones del club impidieron afrontar hasta que concluyeran. El Real Madrid ha pagado los 15 que pasó a valer el técnico tras las elecciones y por decisión de Florentino Pérez.

Schlotterbeck y Gvardiol

Por otra parte, está interesado en fichar a otros jugadores, y cuatro figuran en su lista: Schlotterbeck, Gvardiol, Mateus Fernandes y Enzo Fernández. El central alemán del Borussia tiene un valor de mercado de 55 M€, pero su club no negociará por menos de 80, encareciendo sustancialmente el traspaso.

Gvardiol tiene contrato con el City hasta 2028 y su precio de mercado es de 70 M€. El club inglés le ha hecho una oferta para renovar, pero el defensa croata la ha parado ante el interés del Madrid. El precio en el que han tasado los citizen al defensa está por encima de su valor y alcanzan los 100 M€.

Fernandes y Fernández

Mateus Fernándes tiene un valor de mercado los 50 M€. Sin embargo, el interés de equipos importantes ha hecho que su club, el West Ham, intente sacar máximo rédito a su traspaso. Lo tasó en 90 M€ pero ha vuelto a subir la cifra hasta los 98. Cada día que pasa su precio sube un millón. El Madrid empieza a pensar en descartarlo por mucho que lo quiera Mourinho.

Enzo Fernández es el de mayor valor de mercado, 90 M€. Una cantidad por la que el Chelsea no negocia. Desde que los blancos se han interesado por el centrocampista argentino, las cifras han ido bailando de los 100 hasta llegar a los 140 actuales, diez menos de lo que Florentino ha ofrecido por Julián Álvarez. Una cantidad demasiado alta por un jugador que no llega a galáctico.