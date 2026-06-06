Todo lo que está en juego con los “por lo menos” 150 millones de Florentino

Hace más de dos décadas que el Real Madrid no celebra unas elecciones y, seguramente, serán las últimas tal y como las conoce el socio blanco. Sobre todo, si Florentino logra vencer el domingo, como apuntan las encuestas, y consigue llevar con éxito el referéndum sobre una propuesta de cambio societario. Ha pasado tanto tiempo que en el entorno del club blanco existe un clima de déjà vu de los procesos de inicio del milenio que consolidaron al actual presidente madridista.

La nostalgia por el ‘efecto Figo’

Sin embargo, el fútbol ha cambiado mucho desde entonces. Los actores no son los mismos. La industria del deporte más popular es una batalla constante entre clubes con apoyos de estados o fondos de inversión. Con todo, Florentino apela estos días a la capacidad para haber cosechado más éxitos que ningún otro equipo en los años en los que el fútbol ha cambiado para siempre.

Florentino Pérez, Figo y Di Stefano, en la presentación del portugués. / JOSE HUESCA / EFE

Para mantenerse al frente como el equipo más valorado en Forbes (9.500 millones de dólares) y otros indicadores que Florentino ha repetido durante esta campaña, el Real Madrid busca repetir la estrategia de antaño. Ahí sí coinciden los dos candidatos, que han puesto sobre la mesa grandes nombres por encima de un proyecto real.

Haaland, Vitinha, Joao Neves, Olise, Julián Álvarez, Doué, Rodri… La fórmula es la misma en cualquiera de las propuestas. “Voy a hacer una oferta a un club de Champions próximamente, el martes, que será el mayor pago que el Madrid habría hecho por un jugador en su historia, 150 millones por lo menos”, confesó Florentino en Horizonte, con Iker Jiménez, haciendo del dato un argumento.

Ahora bien, el Real Madrid sale a un mercado muy distinto al que existía a comienzos de los 2000. Y lo hace, además, con las cartas marcadas de antemano, lo que constriñe su poder de negociación. El golpe de efecto que supuso el fichaje de Figo ha venido a la memoria del madridista, pero es, precisamente, el tipo de operación analógica y con cláusula que ha decaído con el paso del tiempo.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

PSG, City y Bayern, rivales dentro y fuera del campo

Porque ni PSG ni Manchester City ni tan siquiera el Bayern son equipos vendedores. Tampoco están condicionados por las cuentas y los repartos. Son entidades que, cada una desde su particular modelo, conviven en una Superliga que Florentino nunca llegó a ver nacer. De ahí el “por lo menos” anticipatorio y condenatorio del presidente madridista, consciente de que 150 millones podrían ser insuficientes para la operación que perpetúe su fama de rey de las transferencias.

Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique, en la celebración de la Champions League del PSG en Budapest / ANNA SZILAGYI / EFE

Si la operación prospera, Florentino habrá consumado su satisfacción personal que le lleva a reivindicar el hecho de haber conseguido los “mejores jugadores del mundo”. Aunque su perspectiva está marcada, sobre todo, por el valor de mercado, un baremo que ha tenido en cuenta en sus intervenciones recientes. Un fichaje caro no da el éxito, pero sí el prestigio, a su juicio.

De igual modo, pagar más de 150 millones por un futbolista le daría argumentos al presidente blanco contra aquellos que han extendido la sospecha de que el Real Madrid tiene problemas de tesorería, a pesar de batir año tras año los ingresos. Porque el balance es un indicador independiente en un contexto donde el fútbol no para de ganar volumen de negocio, pero también de gasto, por un mercado de fichajes con inflación o con infraestructuras, como los estadios, que requieren fuertes inversiones.

El cambio societario como justificación

Florentino quiso marcar las diferencias con Riquelme, asegurando que no revelaría el nombre del elegido, como sí hizo su rival con Haaland. Aunque se dejó llevar por el interrogatorio de Iker Jiménez negando nombres como el de Olise, a pesar de que es uno de sus favoritos en la lista. Sobre todo, después de la eliminatoria que hizo el Bayern contra el Real Madrid esta Champions. El ‘efecto recuerdo’ siempre ha sido importante para el presidente blanco.

EFE

Fijar la oferta para el martes da un dato adicional que deja las cartas sobre la mesa. Es el efecto para provocar la incógnita de cara a las elecciones del domingo, donde el máximo mandatario madridista se juega más que una victoria. Las urnas se han convertido en un referéndum para el propio cambio de modelo propuesto y para el que, según los estatutos del club, necesitará el apoyo del 51% del censo. Ahí es donde entra la otra lectura de un movimiento de este tipo.

Si el Real Madrid, con lo que considera como un cheque en blanco dentro de sus posibilidades, es incapaz de acometer el fichaje de campanillas, Florentino tendrá el terreno abonado para recordar la importancia de un inversor que controle el 5% o el 10% (porcentaje esbozado por el mismo) de la filial que vaya a crear. Sería la justificación para la entrada de un capital externo con el que competir en el terreno de los clubes-estado.

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Sin embargo, PSG o City han articulado sus proyectos alrededor de la figura del entrenador, que Florentino siempre ha considerado como un mal necesario. Son entidades distintas también en sus estructuras de dirección deportiva, donde el presidente madridista ha tenido casi siempre la palabra final. De ahí que la operación entrañe, además del gancho definitivo para el socio que le votará, una reválida entre en el mundo clásico y moderno de la industria del fútbol.