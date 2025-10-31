100 millones para evitar otro caso Mastantuono

Un fichaje histórico para el fútbol argentino. Así se podría definir lo que ocurrió con el traspaso de Franco Mastantuono, que abandonó la disciplina de River Plate el pasado verano para poner rumbo al Real Madrid.

Un paso importante y caro, ya que el conjunto blanco tuvo que pagar 63,2 millones de euros que se repartían de la siguiente forma: 45 millones de la cláusula de rescisión, 11,8 millones de euros al fisco español, 1,4 millones de euros a Futbolistas Agremiados, 0,9 millones de euros a Fondos Estructurales AFA, 3,6 millones de euros por el Decreto 510/2023 y 0,5 millones de euros por otras tasas.

River Plate 'solo' se llevó 45 millones de euros, una cantidad que, desde el club, se considera baja teniendo en cuenta el potencial del jugador. Es por eso que, desde el caso Mastantuono, en el conjunto argentino trabajan en imponer cláusulas de rescisión más altas para sus jugadores más prometedores.

Franco Mastantuono, en el gran clásico del fútbol argentino frente a Boca Juniors / EFE

El último ejemplo ha sido Santiago Lencina. Según apunta Clarín, su renovación está acordada y se firmará en los próximos días. Lo más importante de este acuerdo, que unirá a club y jugador hasta 2028, es la cláusula de rescisión, que ascenderá a 100 millones de euros.

Una práctica que River Plate y otros clubes argentinos ya habían puesto en práctica en los últimos meses. Alex Woiski, Lautaro Rivero, Facundo Colidio, Thiago Acosta o Juan Bautista Dadín son algunos ejemplos.

Xabi da instrucciones a Mastantuono / Efe

"Tiene como objetivo romper la unilateralidad al momento en que uno quiere venir a rescindir el contrato. Al ser 100 millones, ellos tienen que venir a sentarte a hablar con vos”, explicó Stefano Di Carlo, vicepresidente de River Plate y candidato a la presidencia, en unas declaraciones a Radio la Red hace un mes.

"Con los 45 millones de Mastantuono nos quedamos cortos. En el momento que se hizo ese contrato, dos años antes poner ese monto, fue un gran mérito. Es el top tres de ventas en la historia de América Latina”, añadió sobre la operación con el Real Madrid.

El propio Marcelo Gallardo también se encargó de explicar los motivos de la nueva política que ha adoptado el conjunto argentino.

"Por ahí esto de las cláusulas de 100 millones confunde a la gente. Es un método que el club esta haciendo, no para exponer a los futbolistas, sino para tratar de tener un respaldo con el tema de las cláusulas. Esto no tiene que confundir ni a los futbolistas ni a la gente. 'Hay jugadores que valen 100 millones'. No, son chicos. Por ahí es dice: 'che, ¿y el chico de los 100 millones de dólares dónde está?' No hay que confundirse. Hay una cláusula que es así, pero el chico está haciendo sus pasos como tiene que ser", sentenció el entrenador.