Las 10 mejores frases de la rueda de prensa de Arbeloa previa al clásico

Dura y emocional rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, antes del clásico y después de los incidentes que han ocurrido en el vestuario. Un caos filtrado a la prensa tras el que el técnico blanco ha querido dar la cara. Alusiones a Juanito, defensa de Florentino, negativas a que le hayan faltado al respeto los jugadores, cierre de filas con el vestuario, reafirmación sobre Mourinho... Una intervención cargada de nombres propios y situaciones que retratan la temporada vivida por el club.

"Juanito no se equivocó nunca"

"Siempre pongo un ejemplo. Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca (se emociona). Y yo creo que todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma. Cómo no me voy a equivocar yo".

"Le pegó a otro con un palo de golf"

"Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf. Para mí, lo más grave es que lo que pasa en el vestuario, se debe quedar en el vestuario. El incidente fue algo de poca fortuna. Y hay que zanjarlo".

"Que Tchouaméni y Valverde peleen por este club"

"Valverde y Tchouameni merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos. No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que me hayan faltado el respeto...".

"Tchouaméni estará en la convocatoria"

¿Descarta un castigo deportivo a Tchouameni? Valverde está claro que no puede estar... "Mañana, Tchouameni estará en la convocatoria".

"Estoy muy contento con mis capitanes"

¿Está de acuerdo en que la capitanía deje de ser por antigüedad? "Estoy muy, muy, muy contento con la labor de mis cuatro capitanes".

"Filtrar es traicionar al Madrid"

"Vuelvo a repetir, porque igual no he sido muy claro: que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. A este escudo".

"No trabajo para la CIA"

"No trabajo en la CIA ni nada por el estilo. No estoy acusando a mis jugadores, ni a nadie; no puedo hacerlo. Hay mucha gente en el Real Madrid y no estoy para poner el dedo acusatorio ante nadie. Lo que pasa con mis jugadores va a quedar entre ellos y yo", defendió, cerrando filas, sobre la actual situación del club blanco en un contexto de absoluta incertidumbre.

"Florentino es el más preparado"

"No hay nadie más preparado para dar la vuelta a esta situación que nuestro presidente. Ha conseguido devolver al Real Madrid donde se merece. Y con todo ello, debemos pelear para devolver al Real Madrid donde se merece", argumentó, poniendo por delante al máximo mandatario blano, como ya hizo tras su llegada al club, donde el presidente ha dado un paso adelante para resolver su peor crisis.

¿Las risas de Mbappé?

"Mira, quien quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, pues vuelvo a repetir... Es sacar las cosas de lugar. Igual que pasó con Carreras en el campo del Espanyol. Sólo puedo dar la cara por él, por su trabajo y el trato que me está dando", explicó sobre la salida del francés tras el incidente entre Tchouaméni y Valverde.

"Mourinho sigue siendo uno di noi"

¿Sigue pensando que Mourinho es 'uno di noi'? "Sí", dijo sobre el que apunta a ser su relevo como primer entrenador del Real Madrid, una estructura en la que aún está por definir cómo quedará el todavía técnico madridista.