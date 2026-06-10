Los 10 fichajes más caros del Real Madrid que Florentino quiere batir

Florentino Pérez anunció en plena campaña electoral que haría una oferta de 150 millones de euros por un galáctico. Este martes, se confirmó que el nombre elegido era Julián Álvarez, aunque el Atlético rechazó de manera contundente la propuesta blanca.

Promesa

La secuencia de la promesa fue así: “El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros. ¿Una pista? No puedo, le estoy dando la pista de lo que vamos a hacer”, decía y analizaba una serie de nombres descartando que fuera de la Premier.

Desde entonces, volarono los nombres y se especuló con varios galácticos, hasta que ayer es hizo oficial la oferta por el argentino del Atlético. Si el equipo rojiblanco hubiera aceptado, se habrían superado los 121 millones, lo pagado al Chelsea por Eden Hazard en 2019, batiendo el récord del fichaje más caro en la historia del club.

854,7 M€ suma del top-ten

Entre los 10 jugadores más caros fichados por el equipo blanco suman la friolera de 854,7 millones de euros, en los que no se incluyen primas por objetivos. Pero no todos esos galácticos tuvieron el mismo impacto pese al chorro de millones invertidos en sus contrataciones. Hazard, que fue el más caro, por ejemplo, supuso una inversión baldía.

Zidane con Crisitano Ronaldo, en el top-ten de los fichajes más caro del Real Madrid / EFE

El Madrid no rentabilizó la inversión hecha por el belga, que fracasó de principio a fin en su etapa de blanco. En el otro extremo está Cristiano Ronaldo, el cuarto fichaje más caro, que supuso un acierto en todos los sentidos. Curiosamente, al portugués no lo fichó Florentino Pérez, lo hizo su antecesor, Ramón Calderón. Cuando el empresario madrileño accedió al cargo en su segunda etapa en 2009, no le quedó otro remedio que aceptar una operación que estaba cerrada.

Fiascos de Kaká y Jovic

Además de Hazard, Kaká y Jovic fueron otros dos fiascos. El primero, por las lesiones y el segundo porque no tenía nivel. Mastantuono es una apuesta de futuro que está provocando más dudas de las deseadas, las mismas que dejó Bale, aunque el galés tuvo el respaldo de un equipo campeón del que acabó perdiendo la titularidad, y sus goles le dieron dos Champions al Madrid: At. Madrid y Liverpool.

James Rodríguez tampoco triunfó en las dos etapas en las que estuvo, aunque dejó un buen sabor de boca por su exquisita zurda. Bellingham y Tchouameni tienen que demostrar la fuerte apuesta económica hecha por ellos. Y Zidane es indiscutible, dejó un excelente recuerdo que refrescó en su etapa como entrenador, donde redondeó sus éxitos como madridista.