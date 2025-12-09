Más de 1.700 efectivos para el dispositivo de seguridad del Real Madrid-Manchester City

Más de 1.700 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad para el partido de la Liga de Campeones que disputarán este miércoles a partir de las nueve de la noche el Real Madrid y el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, para el que se prevé la asistencia de más de 2.600 ingleses.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional de las unidades de Intervención Policial y Caballería y de las brigadas de Información y Móvil, así como de la Policía Municipal.

Además por componentes de SAMUR-Protección Civil, bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad, que también reforzarán su presencia en el metro, informa la Delegación del Gobierno en Madrid

Se prevé la asistencia de 2.651 aficionados ingleses con entrada en un estadio con un aforo de 77.000 espectadores.

Para agilizar el trabajo de los agentes la Delegación del Gobierno recomienda acudir con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.