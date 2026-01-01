Del 0 al 10: Las notas de un año horrible para el Real Madrid

El madridismo no guardará un buen recuerdo del año 2025. El Real Madrid, que venía de ganar cinco títulos en 2024, sufrió varapalos que costará olvidar en la parroquia blanca, incluyendo algunos contra su máximo rival.

A pesar de tener a Mbappé en sus filas, las cosas no funcionaron como se esperaba respecto al juego, con algunos nombres propios señalados. Xabi Alonso llegó de la mano de fichajes importantes con la idea de dar un vuelco a la situación, pero el nuevo proyecto se tambalea por momentos.

0: Un año sin títulos

Un año sin lograr un solo título nunca puede ser un año positivo para un equipo como el Real Madrid. Lo peor quizás no ha sido no alcanzar la gloria en ninguna competición, sino lo lejos que ha estado en los partidos clave. El año empezó con una goleada escandalosa del Barça en la Supercopa de España (2-5).

El equipo, por aquel entonces dirigido por Ancelotti, tampoco tuvo opción en Champions ante el Arsenal y en Liga se quedó a cuatro puntos del conjunto de Hansi Flick. La Copa del Rey fue el título que tuvo más cerca, pero también terminó cayendo en manos de su gran rival. Ya con Xabi Alonso, se llevó otro serio correctivo en las semifinales del Mundial de Clubes ante el PSG.

1 El infierno de las lesiones

Otro año marcado por lesiones importantes y lo peor es que ya no es novedad en el club. Prácticamente todos los futbolistas sufrieron percances físicos. Jugadores como Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Mendy, Carvajal, Rüdiger o Camavinga pasaron por la enfermería de manera recurrente.

Militao se fue lesionado del Real Madrid-Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

Sin ser una excusa para justificar el mal juego del equipo, si ha condicionado los onces iniciales y las rotaciones, especialmente en el apartado defensivo, que ha sido uno de los mayores puntos débiles del equipo este año.

2: El proyecto Xabi se derrumba

Su llegada despertó la ilusión en el madridismo como pocas veces se había visto con un entrenador. Tras unos meses en los que Ancelotti estuvo muy cuestionado, Xabi Alonso parecía ser justamente lo que necesitaba la plantilla. Un técnico que llegaba con un bagaje espectacular en el Bayer Leverkusen, con recursos tácticos para mejorar el juego y con la promesa de hacer cambios profundos en los métodos de entrenamiento.

Apenas seis meses después, todo eso ha quedado diluido. Xabi Alonso tiene un pie fuera del club y se jugará el puesto en la Supercopa de España. En el vestuario nunca ha calado su mensaje y algunos jugadores no conectan con el técnico, que a pesar de contar con varios jugadores nuevos, no ha logrado mejorar el juego del equipo respecto al año pasado, salvo algunos partidos muy concretos.

3: El hundimiento de Vinicius y Bellingham

Probablemente las dos grandes decepciones de este 2025 por las expectativas que generan y su rendimiento. Obviamente no han sido los peores, pero se esperaba que formaran un tridente letal junto a Mbappé y solo el francés ha sido capaz de brillar.

Muñiz Ruiz dialoga con Mbappé y Bellingham en el Real Madrid - Sevilla / EFE

El brasileño ha protagonizado un bajón de rendimiento difícil de explicar desde que quedó segundo en el Balón de Oro y su renovación está paralizada en medio de un enfrentamiento público con Xabi Alonso. Por su parte, el inglés se operó del hombro, que parecía el causante de sus malas actuaciones, pero cada vez parece un futbolista más diluido que solo deja destellos y que no es ni la sombra de aquel que deslumbró en sus primeros meses en el club.

4: Superados por el Barça

Solo el último triunfo en el Bernabéu ante los de Hansi Flick evita que este apartado esté en un lugar más bajo. A pesar de esa victoria, la superioridad exhibida por el Barça en el resto de duelos del año (Supercopa, Liga y final de Copa del Rey) ha sido muy dolorosa para el Madrid.

Dos finales ganadas por el conjunto blaugrana y un Clásico de Liga para confirmar el título en la competición doméstica. En el cara a cara, el equipo madridista siempre ha estado por debajo, con excepción del único partido que ha dirigido Xabi Alonso.

5: Sin recambio de Kroos y Modric

La salida de Modric no ha hecho más que acrecentar el problema que arrastra el Madrid desde el adiós de Toni Kroos. A pesar de contar con jugadores de nivel en el centro del campo, la plantilla no tiene un perfil de centrocampista organizador, con la excepción de Dani Ceballos.

Modric se despide del Real Madrid con una dolorosa derrota / EFE

Eso ha provocado que el juego del equipo sea muchas veces plano, que ni con Ancelotti ni con Xabi Alonso se dominen los partidos y que la generación de fútbol pase por hacerle llegar cuanto antes la pelota a los jugadores de ataque, aunque sea en situaciones de desventaja. Un contexto que, además, hace que otros centrocampistas del equipo parezcan peores.

6: 180 millones que no convencen

Hasta cuatro refuerzos llegaron en verano. Una inversión de más de 180 millones de euros repartidos entre Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold. Las expectativas que generó la llegada de los cuatro futbolistas contrasta con su rendimiento en esta primera parte de la temporada.

Mastantuono ha sido relegado a un segundo plano, Huijsen ha bajado mucho su nivel en el último mes y medio y Trent no ha podido tener continuidad debido a las lesiones. Solo Carreras se salva de la quema.

7: Los pitos funcionaron con Tchouameni

Empezó el año señalado por la afición madridista, que le dedicó una sonora pitada en el Bernabéu, pero terminó la temporada asentado como un pilar del equipo. El cambio radical de Tchouameni ha sido una de las pocas noticias positivas del equipo, especialmente si recordamos que en enero había un sector que incluso pedía su salida. Los pitos hicieron que el francés sea reactivara y con Xabi Alonso también ha sido un jugador fundamental.

Tchouameni, ante la Juventus / Agencias

8: El regreso de Militao

Tras otra grave lesión de rodilla, las dudas con el rendimiento de Militao se hacían muy presentes. Sin embargo, el brasileño regresó en verano y, cuando las lesiones se lo han permitido, ha demostrado que puede alcanzar el nivel de antaño, consolidándose como el mejor central de la plantilla y un top mundial en su posición.

Su presencia cambia por completo al equipo, aunque las lesiones siguen restándole continuidad y lastran mucho al defensa.

9: Courtois sigue siendo salvador

En un Madrid con pocas certezas, Courtois sigue siendo la más importante. En el equipo pueden fallar muchas cosas, pero el belga nunca decepciona. Su rendimiento ha sido espectacular y ha brillado más al estar acompañado de una defensa que, durante buena parte del año, ha hecho aguas por todas partes.

Thibaut Courtois durante el Girona - Real Madrid. / Joan Monfort / AP

El Madrid tiene suerte de poder contar con el mejor guardameta del mundo desde hace años. Un jugador que eleva mucho el suelo y el techo del equipo.

10: Un Mbappé histórico

Kylian Mbappé se merece el 10 de este 2025 por sus cifras goleadoras. Sus 59 tantos igualan el récord de Cristiano Ronaldo en un año natural, pero no han servido para mejorar el juego del equipo ni los resultados.

El francés centra toda la atención y los halagos del equipo, pero algunos aficionados cuestionan que todo esto sea positivo viendo el rendimiento de sus compañeros desde su fichaje.