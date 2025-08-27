Vallecas y el Rayo sueñan en grande para disfrutar de la Conference

Tras vencer por la mínima en la ida, el Rayo Vallecano espera solventar ante su público, y sin contratiempos, la eliminatoria previa de la Conference League ante el Neman Grodno bielorruso y soñar de nuevo con un paseo por Europa como el que se dio en la temporada 2000-2001 en la Copa de la UEFA.

La ilusión está desbordada en Vallecas. La afición sueña con este equipo y con este partido y prueba de ello es que el estadio rozará el lleno pese a ser aún agosto, periodo vacacional para muchos. De hecho, esta semana se vieron largas colas en los aledaños del estadio para adquirir una entrada.

El equipo madrileño llega a este partido tras sufrir una derrota liguera en San Mamés frente al Athletic Club. Aun así, ese contratiempo no debe hacer mella para este duelo continental que es clave para el devenir de los franjirrojos en una competición que, como recalcan continuamente los jugadores, les hace "mucha ilusión".

El Rayo juega con ventaja. La victoria por 0-1 en la ida le hace tener todo a favor ya que un nuevo triunfo o un empate les daría el pase de ronda a la fase de grupos. Iñigo Pérez podría apostar de nuevo por un equipo titular parecido al de la ida. La principal duda parece estar en la punta de ataque, ya que tanto Sergio Camello como el angoleño Randy Nteka tienen opciones de salir de inicio en un equipo que podría volver a liderar el argentino Oscar Trejo, al que sus compañeros la pasada semana, en Hungría, pidieron que llevara el brazalete de capitán.

El Neman Grodno, por su parte, llega a la cita consciente de la dificultad de remontar el resultado, pero también sin renunciar a asaltar Vallecas y pasar de ronda. Mientras tanto, en su campeonato nacional, la irregularidad está marcando su juego. Tras quince partidos disputados es octavo con 28 puntos, lejos de las primeras posiciones que ocupan el Rogachev (líder con 49) y Slavia Mozyr (segundo con 38), aunque ambos con cuatro encuentros más.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejuene, Luiz Felipe, Pacha Espino; Gumbau, Unai López; Fran Pérez, Trejo, Álvaro García; Nteka o Camello.

Neman Grodno: Belov; Kuchinskiy, Sadovnichiy, Parkhomenko, Pantya; Yakimov, Kozlov; Evdokimov, Savitskiy, Suchkov; y Pushnyakov.

Árbitro: Jeremie Pignard (FRA).

Estadio: Vallecas.

Hora: 20.00h