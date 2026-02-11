Vallecas busca el milagro bajo la lluvia

Vallecas trabaja a contrarreloj para poder acoger el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid del próximo domingo a las 16:15. Sin embargo, las condiciones meteorológicas dificultan su reapertura. La borrasca Nils ha sacudido con fuerza la capital y ha frenado la puesta a punto del nuevo terreno de juego. La directiva franjirroja todavía no garantiza que el césped esté en condiciones aptas para que ruede el balón.

El Rayo Vallecano lleva toda la semana ultimando la renovación integral del verde, tras la suspensión del encuentro del pasado sábado frente al Real Oviedo. Aunque el estado ha mejorado respecto a días atrás, la previsión meteorológica no invita al optimismo y el margen de maniobra es cada vez menor. El principal obstáculo con el que se están encontrando es el exceso de agua, que dificulta el asentamiento y el agarre de la superficie.

Durante este miércoles se mantuvieron las mantas térmicas en las zonas más sensibles del campo, especialmente en las áreas, y se instalaron calentadores en el lateral de los banquillos para acelerar el proceso de secado y estabilización. Los operarios de jardinería de la empresa Royalverd han trabajado de forma intensiva junto a miembros del club, entre ellos David Cobeño, director deportivo del club franjirrojo, con el objetivo de lograr que el césped reúna las condiciones exigidas por LaLiga.

Pese al esfuerzo, el derbi ante el Atlético no está garantizado en Vallecas. El partido se disputará el domingo en cualquier caso, pero la incógnita es el escenario. Si la inspección final, por parte de LaLiga, determina que el terreno de juego no ofrece garantías, el Rayo deberá buscar alternativas. Butarque, estadio del CD Leganés, se postula como el favorito para albergar el encuentro, y ambos clubes ya han iniciado los trámites para trasladar la sede del partido.

A la espera de la decisión definitiva, que se conocerá en las próximas horas, el Rayo apura todos los recursos en busca de un milagro que permita que Vallecas sea, finalmente, el escenario del duelo.