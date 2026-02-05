Vallecas cambia finalmente el césped: apunta a culpables y disputa con el ayuntamiento de Madrid

El Estadio de Vallecas tendrá, por fin, nuevo césped. El campo del Rayo Vallecano presentará nuevo tapete para recibir al Real Oviedo en el en el partido de este sábado (14:00h CET), con el objetivo de cerrar definitivamente la polémica generada por el mal estado del terreno de juego desde el inicio de la temporada. Aunque parece que no todo está zanjado.

Al ser de titularidad pública, el Rayo compite en Vallecas bajo un convenio con la Comunidad de Madrid, pese a que con la obligación del club de asumir el mantenimiento, conservación y reparaciones con auditorías y seguimiento técnico por parte del consistorio. Algo que, a la hora de la verdad, ha acabado siendo difuso.

Según la información de la 'Cadena SER', el Rayo ha invertido 300.000 euros en el cambio de césped de máxima calidad, pero sin ayuda del consistorio. Según la información, el club pone el foco en la carrera de San Silvestre, ya que asegura que la organización no tuvo cuidado del césped en su uso de las instalaciones y que 'se mató' la planta.

“Vergüenza”, “no digno de Primera” o “lamentable” han sido algunos de los calificativos empleados en las últimas semanas por jugadores y miembros del cuerpo técnico franjirrojo para describir un césped que se había convertido en un problema recurrente, especialmente en las áreas y los laterales.

Tras este proyecto, el Rayo quiere renovar esta primavera el césped de todos los campos de su ciudad deportiva, que ha recibido también múltiples críticas de clubes rivales y organismos, pero no quiere asumir solo el coste. De ahí a que ahora mismo haya una disputa abierta con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Raúl Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha declarado en varias ocasiones que el club necesita un estadio nuevo y advierte de que seguir como hasta ahora supone una desventaja competitiva. En el lado opuesto, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido reiteradamente que la mejor opción pasa por que Vallecas “se quede donde está”, aunque sometido a una profunda remodelación.

Entre ambas posturas han ido surgiendo distintas alternativas: desde proyectos para rehacer el estadio sin cambiar su ubicación, pasando por soluciones puntuales como la colocación de tapetes en las zonas más dañadas del césped, hasta un plan más ambicioso que contempla levantar un nuevo estadio sobre el actual y aumentar el aforo en alrededor de 10.000 espectadores.

Ahora, la renovación llega en un momento clave. El Rayo cayó a puestos de descenso tras la derrota ante Osasuna del pasado 24 de enero, al sumar solo una victoria en las últimas doce jornadas. Ahora, con un césped impoluto ( pese a las dificultades provocadas por el frío y las intensas lluvias que están afectando a Madrid en los últimos días) y la visita del colista, el rayo espera que sea un empujón para cambiar la dinámica de resultados.