Tres aficionados del Rayo Vallecano fueron a Islas Feroe para ver un debut europeo que terminó siendo en Hungría

El Rayo Vallecano es el único representante de LaLiga en la Conference League, esa competición europea que enfrenta a equipos de los lugares más recónditos de Europa y siempre nos deja historias capaces de superar cualquier ficción. Los 'Franjirrojos' tan solo han jugado un partido, el triunfo por 0-1 en la ida del playoff frente al Neman Grodno bielrruso, y sus seguidores ya se han robado todo el 'show' del terreno de juego.

Primero fue el 'Llanero Solitario': un aficionado (el único) inglés del Rayo que, jugándose el partido a puerta cerrada, se coló en el estadio, animó a su equipo durante 20 minutos y terminó desplomándose y abriéndose la cabeza. Y ahora son Álvaro García y su familia, quienes reservaron un viaje a Islas Feroe, pensando que su 'Rayito' se mediría al Kí Klaksvik entre cautivadores paisajes del archipiélago atlántico, pero una remontada en los penaltis del conjunto bielorruso frustró sus planes vacacionales.

Una apuesta fallida

El joven seguidor del Rayo contó su decisión en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, asegurando que "Mis padres y yo dijimos que iríamos sí o sí a la fase previa del Rayo, para ver la vuelta a Europa fuese como fuese. El 4 de agosto fue el sorteo y apostamos todo por Islas Feroe, porque eran mejores y sabíamos que el partido ante los bielorrusos era a puerta cerrada".

SZEGED (HUNGRÍA), 21/08/2025.- Partido de ida de la previa de la Liga Conferencia que Neman Grodno y Rayo Vallecano disputan este jueves en el Szent Gellért Fórum de Szeged, en Hungría. EFE/X Rayo Vallecano SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO). SÓLO USO EDITORIAL / X Rayo Vallecano / EFE

La decisión no fue del todo precipitada, pues el Kí Klaksvik se había impuesto por 2-0 al Neman Grodno en la ida de la tercera ronda de la Conference League. Mucho tenía que cambiar el panorama para que el Rayo no materializara su regreso a Europa 24 años después en las Islas Feroe. No obstante, caprichos del fútbol, los goles de Borubaev en el minuto 80 y Pantya en el 84 forzaron los penaltis, donde el conjunto bielorruso consiguió su clasificación y frustró, en parte, el planning vacacional de Álvaro y su familia.

Una desilusión con final feliz

Aun así, el seguidor del Rayo reconoció en 'El Partidazo' que “al principio fue una desilusión, pero al final está siendo un viaje chulísimo y el equipo de Islas Feroe. Cuando perdieron, yo les puse que les visitaría y les voy a regalar una camiseta del Rayo”.

También debió ser una gran noticia el resultado final del Rayo que, con un solitario tanto de Álvaro García (el jugador, no el aficionado en Islas Feroe); decantó la eliminatoria a su favor. Ahora es el turno de Vallecas. El orgulloso barrio obrero madrileño recibirá el partido de vuelta el próximo jueves a sabiendas de que su equipo está a 90 minutos de hacer historia. Desde 2001, el Rayo no pisa los grandes escenarios europeos y ahora está a un solo paso de volver por la puerta grande a una competición única: la Conference League, lugar donde las singularidades son el pan de cada día. Quizás, a eso se podrá acoger el 'Rayito' para soñar.