Un tren que Etienne Eto'o no puede dejar escapar

En propiedad del Rayo Vallecano desde que dejase el Unión Collado en el verano de 2024, Etienne Eto'o vivirá su segunda cesión después de defender los colores del CD Mirandés. El hijo del mítico delantero Samuel, actual presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, jugará en el Villarreal B hasta final de temporada, prácticamente sin pasar por Vallecas.

Sin oportunidades en el primer equipo del Rayo Vallecano, Etienne, que acaba de terminar su cesión en Mirandés, pone rumbo al filial amarillo, séptimo clasificado del Grupo B de Primera Federación, con la misión de disfrutar de más minutos que en Miranda de Ebro, donde ha sumado 8 duelos (6 de Ligay 2 de Copa) en este primer tramo de curso, en los que no ha podido celebrar ningún gol.

De hecho, su experiencia en el Mirandés ha sido un tanto agridulce. El delantero cedido por el Rayo Vallecano fue el último jugador de la plantilla en debutar y tuvo muy poca continuidad, algo que espera dejar atrás en el Villarreal B, para mostrar su versión más aplastante: la del verano pasado.

Recuperar las mejores sensaciones

Etienne Eto'o terminó la temporada 2024-25 con 31 goles con la camiseta franjirroja y la experiencia de debutar con el primer equipo del Rayo. De hecho, uno de sus tantos fue en la Copa del Rey con el primer equipo.

Etienne Eto'o celebra un gol con el filial del Rayo Vallecano / @RayoVallecano

Ahora, a sus 23 años, Eto'o tratará de aprender de David Albelda, quien dirige al filial 'groguet', y de aprovechar la oportunidad para volver a pisar la máxima élite del fútbol español. Para ello, deberá aportar todo su colmillo ofensivo a un equipo que pelea por ascender a LaLiga Hypermotion.

Formado en las categorías inferiores del Mallorca, club en el que su padre es una leyenda, también pasó por el Juvenil del Atlético Baleares y del Oviedo, antes de poner rumbo a Portugal, donde jugó en el equipo sub-23 del Vitória Guimarães. Después regresó a España, de la mano de la UD Poblense, y antes de dar el salto al Rayo B defendió los colores del Unión Collado.

Con Etienne Eto'o, el Villarreal B ya ha sumado tres incorporaciones: el extremo Nico Sánchez y el delantero Ayman Arguigue. Sin duda, el objetivo del cuadro 'groguet' este enero ha sido reforzar la parcela ofensiva.