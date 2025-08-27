Termina la primera fase de las obras de renovación del Estadio de Vallecas

La Comunidad de Madrid ha finalizado la primera fase de las obras de renovación del Estadio de Vallecas antes de que el Rayo dispute este jueves la vuelta de la eliminatoria de la Liga Conferencia ante el Neman bielorruso y de que el próximo domingo juegue su primer partido de liga como local ante el Barcelona.

La Comunidad de Madrid informó de que ha hecho una inversión de 2 millones de euros para reforzar la seguridad del estadio, que visitó este miércoles el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco.

“Tal y como anunciamos hemos cumplido el compromiso de tener la primera fase de estas obras del estadio a tiempo para adecuarnos a los calendarios deportivos y facilitar a los aficionados el seguimiento de su equipo tan vinculado a este barrio”, aseguró De Paco.

Se han renovado de forma integral las dos cubiertas del estadio y se han reparado las fachadas de la avenida de la Albufera y de la calle del Arroyo del Olivar, mientras que la del Payaso Fofó ha sido acondicionada para la exhibición de un mural conmemorativo del primer centenario del club que se realizará en colaboración con las peñas.

La gran jardinera de entrada a taquillas ha sido sustituida por una escalinata con barandillas, de acuerdo a la normativa de seguridad, que contará con una plataforma salvaescaleras para el acceso de personas con movilidad reducida.

En el interior del recinto se han reformado los aseos y en la zona destinada a federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar) se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción y se han llevado a cabo mejoras de seguridad.

El Gobierno madrileño aseguró en una nota de prensa que continuará trabajando en coordinación con el club y LaLiga en el proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas, con capacidad para 14.700 espectadores.