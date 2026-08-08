Tercera derrota del Rayo Vallecano en pretemporada

El Rayo Vallecano sumó su tercera derrota esta pretemporada en su visita al Ipswich Town inglés por 3-0, en un encuentro que se puso cuesta arriba para los de la franja tras recibir dos goles en los primeros 20 minutos.

Beñat San José, técnico del Rayo, no podía contar para este encuentro con Pep Chavarría, que ya está en Londres para cerrar su salida, ni Mendy, también cerca de salir de la entidad madrileña. El Ipswich se adelantó muy pronto. En menos de 20 minutos, su defensa Leif Davis había conseguido dos tantos para poner tierra de por medio para el equipo inglés.

El Rayo encajó bien el golpe y reaccionó rápidamente, con sendas ocasiones de Nteka y Álvaro en los minutos siguientes al segundo tanto de Davis. Sin embargo, la suerte volvió a sonreír a los locales, en forma del tercer gol, esta vez desde las botas de Emerson tras asistencia de Florentino Luis.

Después del descanso, los de Beñat San José saltaron al césped con ánimo y gozaron de nuevas ocasiones para Nteka y Óscar Valentín, pero no se convirtieron en goles. El clásico carrusel de cambios de los partidos de pretemporada protagonizó los últimos minutos del encuentro. Andrei dispuso de una nueva opción de recortar distancias en un remate de cabeza, pero de nuevo no pudo convertirla en gol. Con 3-0 terminó el encuentro.

No ha sido la mejor pretemporada para el Rayo Vallecano, que a los problemas con su estadio ha sumado tres derrotas (la de este sábado, además de contra Hearts y Feyenoord) y solo una victoria (frente al Charleroi) después de las vacaciones de verano. Su debut oficial en LaLiga será el sábado 15 de agosto contra el Sevilla.

Ficha técnica

3 - Ipswich Town: Schrerpen, O'Shea, Diop, Greavis, Davis, Núñez, Luis, Fatawu, Walle Egeli, Maeda y Emerson.

0 - Rayo Vallecano: Batalla, Andrei, Lejeune, Pelayo, Balliu, De Frutos, Unai López, Óscar Valentín, Isi Palazón, Álvaro García y Nteka. Entraron como sustitutos Pedro Díaz, Fran Pérez, Alemão, Ayman y Jozhua V.

Goles: 1-0, min. 12: Leif Davis. 2-0, min. 17: Leif Davis. 3-0, min. 35: Emerson.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio Portman Road.