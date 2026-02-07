¡Suspendido el Rayo-Real Oviedo por el estado del campo de Vallecas!

La gestión del Rayo Vallecano roza el surrealismo. Tanto que el partido que se iba a disputar este mismo sábado al mediodía en la capital española frente al Real Oviedo (14.00 horas) ha sido oficialmente suspendido porque "el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad".

Dicha noticia llega tan solo unas horas después de que los futbolistas y el cuerpo técnico del propio Rayo Vallecano emitiesen un durísimo comunicado a través de la AFE contra su club solicitando "unas condiciones de trabajo dignas". La plantilla rayista denunciaba el estado del Estadio de Vallecas y de la ciudad deportiva del club, si bien todo ha empeorado por culpa de las condiciones climatológicas que han afectado todavía más al terreno de juego.

En la nota, el vestuario franjirrojo arremete directamente contra su estadio, puesto que consideran que "el estado del césped ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy", además de señalar "deficiencias en las instalaciones que usamos a diario".

El conflicto estalló ayer por la tarde y ya se ha cobrado la primera consecuencia: la suspensión del encuentro que se iba a disputar en apenas cuatro horas correspondiente a la jornada 23 de Primera División. Lo que era un rumor de buena mañana pasa a ser definitivo, según ha informado LaLiga en un comunicado, si bien destaca que el Rayo Vallecano había hecho todo lo posible para acometer el cambio completo del césped.

Dichas consecuencias eran cuestión de tiempo, pues los futbolistas llevaban meses denunciando la situación de las instalaciones. De hecho, ya en el mes de septiembre, se puso el foco en la ciudad deportiva después de que un colegiado incorporase al acta de un encuentro del filial un sinfín de desperfectos.

Jesús Rodríguez Tavío, árbitro que dirigió aquel el Rayo Vallecano 'B'-Coria, habló de desperfectos en el césped que "ponían en riesgo de lesión a jugadores y equipo arbitral", además de que el club "no disponía de médico, no nos facilitaba spray evanescente, no nos permitieron acceder a las instalaciones para aparcar el coche, no nos presentó la alineación debido a una incidencia con las licencias y no nos proporcionó de inicio tallas para ducharnos".

Toda esa polémica llegó tan solo unos días después de que Vallecas fuese protagonista en el Rayo-Barça (31 de agosto) por el no funcionamiento del VAR. "La toma de corriente no era suficiente", denunció la empresa encargada del videoarbitraje. No dejó de ser un capítulo más que afectaba al Rayo Vallecano, que ya fue criticado por el estado de su terreno de juego antes del encuentro frente a los azulgranas.

Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía disputarse entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas este sábado 7 de febrero a las 14 horas.

La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.

Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario.

Durante todo este proceso, LALIGA ha estado monitorizando de manera constante las labores de mantenimiento y adecuación del terreno de juego, trabajando de forma coordinada con el club y realizando un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones del campo.

Tanto el club como LALIGA han puesto todos los medios a su alcance para tratar de agotar todas las opciones de disputa del encuentro hasta el último momento. Sin embargo, la evolución del estado del terreno de juego y la previsión meteorológica para la jornada de hoy, con continuidad de lluvias, no permiten garantizar la integridad de los futbolistas, por lo que se ha considerado necesaria la suspensión del partido.

De conformidad con la normativa vigente, se establecerá un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro.