Sergio Camello: "No me verás vestido con ropa de 600 euros cuando mi madre gana 700 euros al mes"

Algunas veces los futbolistas viven metidos en sus burbujas de lujo y dinero y algo alejados de la realidad del resto del mundo. No es el caso de Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, que ha demostrado tener los pies en el suelo con unas interesantes declaraciones.

A pesar de tener en sus espaldas varios cursos como futbolista profesional, Camello ha explicado en una entrevista al diario 'ABC' el valor que le otorga al dinero que gana, sobre todo por su origen: "Mucho. No éramos pobres, pero siempre fuimos muy humildes. Tanto mi hermano gemelo como yo siempre valoramos todo lo que nos daban nuestros padres".

"Para nosotros era una fiesta cuando, de niños, íbamos una vez al mes a comer a un restaurante chino que estaba debajo de nuestra casa. Era una fiesta porque conocíamos el valor de la comida. Es más, en ese momento mi padre tenía dos trabajos, por eso cuido mucho mi dinero. No lo desperdicio", añadió.

Asimismo, ha razonado el porqué no tiene, ni tendrá en el futuro, ropa lujosa u objetos caros. "Seguro que no me verás vestido con ropa de marca o con un jersey de 600 euros cuando mi madre gana 700 euros al mes, así que prefiero coger los 600 euros y regalarlos. Ni siquiera tengo un reloj. No creo que pueda tener un reloj muy caro si miro a mi hermano y él no tiene uno", afirmó.

Camello, héroe de la selección española en la final de los Juegos Olímpicos de París con dos tantos decisivos, disputa a sus 23 años su tercera temporada en el Rayo. Un curso para seguir creciendo individualmente y lograr la permanencia en Primera en lo colectivo.