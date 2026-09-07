Sergio Camello, un rayo de esperanza en Vallecas

No corren los mejores momentos para el Rayo Vallecano. Pasadas cuatro jornadas de liga, el equipo sigue sin poder contar con el Estadio de Vallecas y actualmente juega exiliado en Butarque con cifras de espectadores muy bajas.

La ruptura entre afición y directiva es más que evidente, los cánticos de 'Presa vete ya' son constantes, y el hecho de haberse quedado sin campo ha agravado todavía más este problema.

A nivel deportivo, el equipo se quedó sin Iñigo Pérez, el entrenador que consiguió clasificar al club para la Conference y llevarlo hasta la final, para que en su lugar llegase Beñat San José, un entrenador que ha pasado por una gran cantidad de países, pero que esta es su primera experiencia en Primera División española.

De momento, el equipo lleva cuatro puntos en cuatro jornadas disputadas, con un jugador que está brillando con luz propia en este inicio de temporada: Sergio Camello.

El delantero comenzó siendo suplente en la primera jornada contra el Sevilla, pero se hizo con la titularidad en el siguiente partido y ha sido clave en todos los puntos que ha conseguido el Rayo hasta ahora, marcando en el empate ante el Alavés y firmando un doblete contra el Racing que supuso una remontada y la primera victoria del equipo.

A esto hay que sumar los dos goles anotados en el Camp Nou, los cuales fueron insuficientes para sacar algo positivo a nivel colectivo ante un Barça que fue muy superior. En total, Camello suma ya cinco goles en liga, situándose como el segundo máximo goleador del campeonato, únicamente por detrás de Raphinha, quien ya lleva seis.

Con apenas cuatro partidos jugados, Camello ha marcado los mismos goles en liga que durante toda la temporada pasada, en la que tuvo muy poco protagonismo durante los primeros seis meses, y está a un gol de empatar su mejor campaña en la máxima categoría del fútbol español, la 22/23, en la que anotó seis tantos.

Camello, un ídolo dentro y fuera del campo

Camello no solo está siendo un rayo de esperanza en esta situación por sus goles, sino también por sus mensajes de apoyo a la afición: "Que una victoria no empañe lo que estamos sufriendo. Vallecas necesita su estadio, el equipo necesita y lucha por su estadio y necesitamos que se empiecen a hacer las cosas bien para recuperar lo que es nuestro" declaró tras su partidazo contra el Racing.

El delantero también dio un mensaje similar anteriormente tras el empate contra el Alavés: "Vallecas es nuestra casa, no concebimos otra cosa. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año. Esta plantilla lo ha dado todo por ponerse de lado de la afición, siempre vamos a estar con ellos. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia, y creo que ahora no se está cumpliendo con ello".

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Camello añadió que le sorprendió que se llenara un 50% del estadio y que fue "bastante gente para la que tendría que haber venido". El Rayo sigue sin tener claro cuándo podrá volver a Vallecas, pero mientras tanto, pueden disfrutar de los goles de Sergio Camello.