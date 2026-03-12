Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CONFERENCE LEAGUE

Samsunspor – Rayo Vallecano, en directo: sigue el partido de la Conference League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido entre el Samsunspor y el Rayo Vallecano en la ida de los octavos de final de la Conference League

Rayo Vallecano, en su victoria frente al Drita (3-0) en la Conference League

Rayo Vallecano, en su victoria frente al Drita (3-0) en la Conference League / Rayo Vallecano

Albert Miranda

El Samsunspor y el Rayo Vallecano se enfrentan en Samsun para la ida de los octavos de final de la Conference League. Sigue el partido en directo en SPORT.es

