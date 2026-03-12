En Directo
CONFERENCE LEAGUE
Samsunspor – Rayo Vallecano, en directo: sigue el partido de la Conference League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido entre el Samsunspor y el Rayo Vallecano en la ida de los octavos de final de la Conference League
Albert Miranda
El Samsunspor y el Rayo Vallecano se enfrentan en Samsun para la ida de los octavos de final de la Conference League. Sigue el partido en directo en SPORT.es
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 37'
Buena jugada por banda derecha del Samsunsport que Chavarría tuvo que despejar a córner
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 35'
El encuentro ha bajado de revoluciones y está más igualado. El Rayo ha conseguido llegar en algún momento, pero sin mucha claridad. La intensidad y la presión tras pérdida está siendo clava para ambos cuadros.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 32'
El Rayo ha pasado unos malos minutos tras encajar el gol, pero ahora se ha rehecho y está llegando a área rival.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 30'
El VAR dice que no hay penalti. El manotazo a Alemao es claro, pero habrán interpretado que es involuntario.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 28'
Ojo porque el Rayo pide penalti... balón bombeado en el área y en una disputa de Alemao con un defensa del conjunto turco, el jugador local le da un manotazo al brasileño. El VAR está revisando la jugada.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 27'
Emre no puede seguir. Se queja mucho de la mano. De hecho, ya tenía un vendaje en su mano.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 25'
El tanto de la igualadad le ha sentado al Rayo como un jarrón de agua fría. El Samsunsport está empezando a subir líneas y complicándole la vida al Rayo.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 23'
Tras la revisión... el árbitro dice que es gol legal. Empate a uno en Turquía.
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 22'
Ojo porque se está revisando el gol del Samsunsport...
Samsunsport - Rayo Vallecano | 1-1 22'
Por cierto, el disparo de Marius es imparable para Batalla.
