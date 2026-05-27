El refugio de Isi Palazón (31 años) en la comarca de la Vega Alta del Segura: "un sitio muy futbolero" con tesoros arqueológicos declarados Patrimonio de la Humanidad

En el corazón de la Región de Murcia se encuentra Cieza, el municipio donde nació y creció Isi Palazón, uno de los jugadores más carismáticos del Rayo Vallecano. A pesar de su éxito en Primera División, el extremo regresa cada verano a su pueblo, un lugar que representa para él esfuerzo, humildad y familia.

Antes de brillar en Vallecas, Isi trabajó en la recolección del melocotón, una actividad que sostiene a buena parte de la población local y que forma parte de su identidad.

Cieza, capital europea del melocotón

Cieza es hoy el mayor productor de melocotón de Europa, con una campaña anual que ronda los 180 millones de kilos. Este motor económico no solo impulsa la vida del municipio, sino que cada año se transforma en un fenómeno turístico internacional: la Floración de Cieza.

Durante febrero y marzo, más de 13.000 hectáreas de frutales tiñen el valle de rosas, fucsias y blancos, creando un espectáculo natural que atrae a miles de visitantes a miradores como La Macetúa o El Olmico.

Cieza / Archivo

Medina Siyâsa: un tesoro del Islam occidental

En lo alto del Cerro del Castillo se encuentra Medina Siyâsa, uno de los yacimientos islámicos más importantes de Europa. Esta ciudad andalusí, habitada entre los siglos XI y XIII, es considerada una de las mejor conservadas del país.

Sus casas de patio central, sus murallas y su trazado urbano permiten comprender cómo era la vida cotidiana en la época. Para una experiencia más cercana, el Museo Siyâsa ofrece reconstrucciones a escala real de estas viviendas, con arcos y decoraciones originales recuperados del yacimiento.

Medina Siyâsa, yacimiento islámico en Cieza / Archivo

Un pueblo que refleja la esencia de su futbolista más querido

A pesar de su trayectoria deportiva, Isi Palazón nunca ha ocultado su orgullo por su tierra. "Volver al pueblo me hace ver lo que es la vida", ha dicho en varias ocasiones, recordando sus días en el campo.

Cieza ofrece al visitante la misma mezcla de sencillez y fuerza que el jugador muestra en cada partido: desde un paseo por el Paseo de Ronda junto al río Segura hasta una visita a la Ermita del Santo Cristo del Consuelo.

Un equilibrio perfecto entre historia, agricultura y carácter

Cieza es un municipio que combina patrimonio histórico, potencia agrícola y la humildad de sus referentes. Un lugar donde la épica del fútbol se une a una herencia cultural milenaria, y donde cada primavera la naturaleza escribe su propia crónica en tonos rosados.