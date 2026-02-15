El récord negativo que deja la 'mudanza' del Rayo Vallecano a Butarque contra el Atlético

La afición rayista, liderada por sus peñas y grupos de animación, decidió no acudir a Leganés como medida de presión contra la gestión de Raúl Martín Presa y en especial por la mala gestión del mantenimiento de las instalaciones.

El derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, trasladado de urgencia al Estadio de Butarque por el estado impracticable del césped de Vallecas, se saldó con una cifra de asistencia paupérrima: 5.335 espectadores. Según los datos de la retransmisión de DAZN, es la peor entrada registrada en LaLiga desde el fin de las restricciones por el COVID-19.

La mudanza a Butarque fue la solución de emergencia de LaLiga ante un terreno de juego en Vallecas que presentaba riesgos reales para la integridad física de los futbolistas. Sin embargo, para el abonado franjirrojo, este deterioro no es accidental, sino el síntoma de un abandono sistemático. La afición interpreta esta dejadez como una estrategia de la directiva para justificar la salida definitiva del barrio hacia un nuevo estadio, algo a lo que la masa social se opone frontalmente.

Consecuencias deportivas e institucionales

El impacto de este récord negativo es doble. En lo deportivo, el Rayo compitió hoy sin el "factor campo" aunque le haya salido bien deportivamente. En lo institucional, el dato de los 5.335 espectadores es una bofetada a la imagen del club.

El silencio en las gradas de Leganés ha sido el grito más fuerte de una afición que exige dignidad y permanencia en Vallecas.