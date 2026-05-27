FÚTBOL
Ni Real Madrid ni Atlético de Madrid: Almeida desvela cuál es el primer equipo de la ciudad madrileña
El alcalde de Madrid atendió a 'El Chiringuito' en la ciudad alemana de Leipzig
"Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Leipzig, Isi Palazón". Y lo cumplió con creces. El Rayo Vallecano está ante su gran noche. El equipo dirigido por Iñigo Pérez quiere hacer historia en la ciudad alemana de Leipzig al proclamarse campeón de la Conference League, lo que supondría su primer título europeo. Una gesta imborrable, aunque enfrente tendrá a un rival muy difícil de batir: el Crystal Palace.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha querido perder la cita en Alemania y ha atendido a 'El Chiringuito' para analizar cómo afronta la final del Rayo Vallecano.
En primer lugar, señaló que está bastante nervioso, aunque es algo normal: "Hay que entrar ya en tensión".
Es consciente de que es una final "histórica", especialmente para un equipo como el Rayo Vallecano: "Que pueda ser campeón demuestra el espíritu del Rayo, de barrio, que lo ha traído hasta Leipzig". No dudó en reconocer que "el Rayo nos hace sentir orgullosos a todos los madrileños".
El político del Partido Popular expresó a 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, que "estamos ante el primer equipo de Madrid en estos momentos". La principal razón que destacó es que "es el único que ha llegado a una final de competición europea".
"El equipo ha cumplido por encima de los objetivos que tenía a principio de temporada y luego si nos dicen a principio de temporada que el Rayo Vallecano es la final de la Conference League, pues algunos a lo mejor hubiéramos pensado que ojalá, pero que no estaba claro y lo ha conseguido. Por esta razón, tiene todo el mérito del mundo", destapó.
Por otro lado, el alcalde de Madrid tiene claro que "hay que culminar el trabajo hecho. Hay que llevar el trofeo para Vallecas y celebrarlo como merece".
A pesar de que van a haber más aficionados del Crystal Palace en la grada de Leipzig Stadium, Almeida fue contundente: "Que se preparen los ingleses, no tienen nada que hacer con la afición del Rayo. Se les va a escuchar mucho más a ellos".
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