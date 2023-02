El Rayo Vallecano 'sueña' con Europa

El conjunto madrileño ha presentado su candidatura a luchar por los puestos europeos La última victoria liguera frente al Almería permite al Rayo Vallecano pasar la semana en la quinta posición de la clasificación

A ocho puntos de los cuarenta en los que cifra la salvación Andoni Iraola, y a falta de dieciocho partidos para concluir el campeonato, el Rayo Vallecano ha presentado su candidatura, al menos de manera momentánea, a luchar por los puestos europeos, un objetivo que no es real pero que se ha convertido en una ilusión.

La última victoria liguera frente al Almería permite al Rayo Vallecano pasar la semana en la quinta posición de la clasificación, a solo tres puntos del cuarto de la tabla, el Atlético de Madrid.

Los números que está registrando el Rayo en este curso son muy buenos. En veinte partidos de Liga el balance es de nueve victorias, cinco empates y seis derrotas, con 27 goles a favor y 22 en contra.

Uno de los artífices de este éxito es Andoni Iraola, que desde su llegada al club en junio de 2020 está dejando su sello con un estilo de juego muy reconocible, una personalidad muy marcada y grandes resultados como el ascenso a Primera en 2021, la disputa de las semifinales de la Copa del Rey en 2022 o la pelea por puestos europeos que está librando en este inicio de 2023.

Iraola, que como jugador vistió en 510 ocasiones la camiseta del Athletic Club de Bilbao en partidos oficiales, conoce muy bien los códigos de un vestuario y sabe de primera mano lo que piensa un futbolista según las situaciones que se van dando a lo largo de una temporada.

"El fútbol es de los futbolistas, los entrenadores no somos tan importantes. Los jugadores hacen que nosotros parezcamos mejores y yo tengo la suerte que tengo jugadores con nivel. Estamos en una buena línea pero soy consciente de cual es mi papel. Ahora mismo la posición me preocupa cero, me preocupan los puntos y competir bien. Cada semana cualquier equipo te ponen a prueba", dijo Iraola al término del último partido frente al Almería.

Ese mensaje de prudencia del técnico vasco no permite confianzas a un vestuario que sigue sus doctrinas con meticulosidad. Otra cosa es la afición, a la que Iraola sí permite soñar. "Me encanta que estén ilusionados y piensen en cosas bonitas para el futuro", ha admitido en varias ocasiones.

La posibilidad de disputar competición europea la próxima campaña es real aunque aún queda mucha temporada y, si el equipo coge una racha mala, puede verse descolgado de esa carrera. En el vestuario lo saben y como ejemplo está lo ocurrido la pasada campaña, cuando en la segunda vuelta estuvieron trece partidos sin ganar.

Andoni Iraola cuenta para este segundo tramo de temporada con un refuerzo de lujo. Raúl De Tomás, que apenas ha podido disputar dos partidos saliendo desde el banquillo en lo que va de año, es uno de los futbolistas en los que confía para dar un salto de calidad a la plantilla y, sobre todo, ser determinante con sus goles, el aspecto por el que le han fichado haciendo una apuesta económica importante.

La titularidad se la tendrá que ganar con Sergio Camello, que, a sus veintiún años, está demostrando tener mucha confianza. Lleva disputados 23 partidos y ha marcado seis goles siendo la referencia atacante de un equipo en el que el colombiano Radamel Falcao ha quedado relegado a un segundo plano ante su irrupción.

Con la permanencia encarrilada, en el Estadio de Vallecas ya se ha escuchado en un par de ocasiones aquello de 'el año que viene, Rayo-Liverpool'. Queda mucho campeonato pero la ilusión entre la afición por repetir aquella participación europea de la temporada 2000-2001 cada vez es mayor.