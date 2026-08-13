El Rayo Vallecano ficha al georgiano Giorgi Tsitaishvili

El internacional georgiano Giorgi Tsitaishvili vuelve a la liga española tras alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano, club en el que militará durante las próximas tres temporadas.

"Giorgi Tsitaishvili es nuevo jugador del Rayo Vallecano hasta el final de la temporada 2028-29. ¡Bienvenido, Giorgi!", informó este jueves el club madrileño en sus redes sociales.

El extremo de 25 años llega como agente libre tras finalizar contrato con el Dinamo de Kiev, si bien la pasada campaña jugó cedido en el FC Metz francés, donde disputó 33 encuentros en la Ligue 1 en los que anotó 3 goles.

Tsitaishvili cuenta con experiencia en el fútbol español gracias a su paso por el Granada en la campaña 2024/25, donde dejó buenas sensaciones tras participar en un total de 36 encuentros, marcar 7 goles y repartir 4 asistencias en Segunda División.

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La incorporación viene precedida de las salidas de Nobel Mendy al Hull City y de Pep Chavarría al Chelsea, que el Rayo comunicó de forma el pasado miércoles, y de la llegada la semana pasada del central albanés Marash Kumbulla, cedido por el Roma.