El Rayo sufre más de la cuenta, pero pasa a cuartos de Conference League

El Rayo Vallecano cumplió con nota en Turquía y tenía claro el guion: rematar la faena en Vallecas para sellar su pase a los cuartos de final de una ilusionante participación en la Conference League. Pero lo que pudo ser una noche plácida, acabó con más sufrimiento del deseado.

El conjunto madrileño salió con personalidad, dispuesto a marcar un gol que habría sido lapidario para el Samsunspor. A los diez minutos, De Frutos encendió la grada con un buen zurdazo tras deshacerse de su par con un exquisito recorte de espuela.

Ocasiones, pero sin premio

El Rayo estaba cómodo presionando alto y replicando el plan que tan buen resultado le dio en la ida en Turquía, buscando robar arriba y hacer daño en transición. Sin embargo, la amenaza era evidente: un solo gol turco reabría la eliminatoria.

El partido vivía en ese equilibrio inestable, con un Rayo que contabilizaba ocasiones, pero sin materializarlas. Tras el descanso, parecía que el equipo de Iñigo Pérez daba un paso más. Pero tras una doble ocasión de Isi Palazón, pasada la hora de partido, Ndiaye dio vida al Samsunspor tras una buena combinación con Marius.

Vallecas, consciente de que su equipo necesitaba un empujón, subió el volumen tras enmudecer por un instante, pero el Rayo no reaccionaba y el castigo pudo ser mayor. Poco después, Marius tuvo en sus botas el 0-2 que habría forzado la prórroga, pero su remate en el segundo palo se marchó fuera.

Un aviso serio que dejaba claro que los 20 minutos que quedaban por delante se podían hacer realmente largos. El Rayo, que tuvo ocasiones de sobra para cerrar antes la eliminatoria, se vio obligado a resistir en un tramo final complicado.

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Ya con los turcos a la desesperada, Iñigo Pérez decidió sumar un central más a la causa, Mendy, para evitar un gol sobre la bocina que alargase la eliminatoria. Por suerte para los hombres de Iñigo Pérez, que acabaron sufriendo más de la cuenta, el marcador no se movió más y se medirá al AEK de Atenas en cuartos de final, fase a la que no llegaba en competición europea desde la temporada 2000-2001.