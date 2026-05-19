El Rayo sueña con Leipzig también fuera del campo: "Ojalá ganemos la Conference y se la dediquemos a toda esta gente ilusionada"

La cuenta atrás para Leipzig ya ha comenzado en Vallecas. Y el primer 'acto de prensa' del Rayo Vallecano como finalista de la UEFA Conference League no se vivió en una sala repleta de focos ni delante de decenas de periodistas. Se vivió entre sonrisas, , bromas y mucha emoción junto a los niños y niñas del Club Juegaterapia, la fundación solidaria que lucha contra el cáncer infantil.

Unai López, Iván Balliu, Isi Palazón y Óscar Trejo protagonizaron una rueda de prensa muy especial apenas unos días antes de disputar la final europea contra el Crystal Palace. Esta vez, sin embargo, las preguntas no llegaron desde los medios tradicionales, sino desde pequeños aficionados que por unas horas se convirtieron en 'periodistas deportivos'.

Isi Palazón, del Rayo Vallecano, presente en el acto solidario con los niños y niñas del Club Juegaterapia / Comprometidas

'Comprometidas' es un proyecto formado por mujeres relacionadas con el deporte, desde cualquier ámbito, y liderado por Júlia Llebaria, Marta Soler, Marina Alfonso y Marta Sorian. Cuatro mujeres vinculadas con el fútbol que buscan, desde la posición extraordinaria que ocupan, impulsar, visibilizar y favorecer iniciativas reales que tengan un impacto directo en los diferentes colectivos sociales.

El ambiente del acto, inevitablemente, también giró alrededor de la histórica final que el Rayo disputará en Leipzig. Uno de los más emocionados fue Óscar Trejo, símbolo absoluto del club y uno de los líderes del vestuario, que el pasado domingo se despidió de Vallecas tras diez temporadas en la entidad madrileña. Preguntado por qué significaría conquistar la Conference League, el argentino dejó una respuesta cargada de sentimiento rayista: "Representamos a un barrio hermoso y hay mucha gente muy ilusionada. Ojalá podamos ganarla y dedicársela a todos ellos".

Trejo, además, habló del momento histórico que atraviesa el club y lanzó un mensaje que resume perfectamente el espíritu de este Rayo: "A veces, por más pequeño y humilde que seas, los sueños se cumplen. Con trabajo, pasión y compañerismo".

Isi Palazón también dejó uno de los momentos más emotivos del encuentro. El extremo murciano fue preguntado por los futbolistas a los que más admira, y aunque mencionó nombres como Messi o Cristiano, acabó señalando directamente a su capitán. "Como futbolista me gustaría parecerme a muchos cracks, pero como persona me gustaría parecerme a Óscar Trejo", aseguró Isi, provocando el aplauso de todos los presentes.

Iván Balliu, del Rayo Vallecano, presente en el acto solidario con los niños y niñas del Club Juegaterapia / Comprometidas

En un tono mucho más distendido, las bromas de vestuario también aparecieron durante la charla. Balliu recordó entre risas cómo Trejo le cambió la alarma del móvil antes de un partido importante en Valencia y le despertó a las cuatro de la mañana. "Pensé que llegaba tarde al desayuno", bromeó el lateral albanés.

Unai López tampoco se quedó atrás y confesó una de las 'novatadas' que sufrió en su llegada a Vallecas: encontrarse un ratón dentro de su neceser tras un entrenamiento. "No sé de dónde lo sacaron, pero apareció ahí", contó entre carcajadas.

Mas allá de las risas, el acto dejó claro el momento de unión que vive el Rayo Vallecano. Un equipo que viajará a Leipzig para disputar la primera final europea de su historia, pero que sigue manteniendo intacta esa cercanía y humildad que ha convertido al club franjirrojo en uno de los más especiales del fútbol español.