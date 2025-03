El Rayo se siente maltratado: "Lo que hemos padecido esta semana no hay derecho"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, se quejó este sábado de que el Tribunal Administrativo del Deporte no haya resuelto la petición del club franjirrojo de dejar en suspenso de forma cautelar la sanción de dos partidos al jugador Jorge de Frutos, por lo que consideró que no se ha respetado su derecho a la tutela legal efectiva que ampara la Constitución.

Martín Presa criticó que tras recibir la resolución del Comité de Apelación ayer, viernes, por la mañana, el Rayo presentó su recurso ante el TAD pocas horas después para solicitar la suspensión cautelar del castigo a De Frutos, pero no fue posible reunir a este órgano con el fin de que resolviera antes del comienzo del partido de este sábado ante el Sevilla en el estadio de Vallecas.

"Lo que padecido el Rayo Vallecano esta semana no hay derecho. Todas las personas en este país tenemos unos derechos constitucionales. El Rayo ha sido esta semana alineado de un derecho fundamental como es la tutela legal efectiva", censuró el presidente de la entidad madrileña en declaraciones a Movistar+.

El Rayo recurrió al TAD después de que el Comité de Disciplina de la RFEF impusiera los dos partidos de suspensión a De Frutos por su expulsión la pasada jornada ante el Villarreal y de que Apelación desoyera el recurso a "una sanción que no es correcta", según Martín Presa.

"Exigimos que la dirigencia de estos organismos esté. No pedimos que nos den la razón o no, pero que nos den un razonamiento, sí por sí o no porque no. Tenía que haber sido debatido porque hoy puede ser un daño irreparable. Si por estos tres puntos el Rayo no consigue su objetivo, que es permanecer o no entrar en Europa, ¿el importe económico quien nos lo va a aportar? ¿La Federación, LaLiga?", se preguntó el presidente del club madrileño.

Martín Presa añadió: "Trabajamos muchísimo para estar donde estamos y no puede ser que el Rayo esté en esta situación porque no se pongan en orden los distintos organismos. Tenemos toda la razón del mundo y nos ampara la Constitución".

El presidente del Rayo agradeció a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, del que depende el TAD, que hiciera gestiones para tratar de que se pudiera reunir a tiempo este órgano.