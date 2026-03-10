El Rayo, recibido en Samsun con un ramo de flores

La expedición del Rayo Vallecano ya se encuentra en la ciudad turca de Samsun para disputar este jueves el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa Conference League frente al Samsunspor.

El conjunto madrileño aterrizó en el aeropuerto de Çarşamba en un vuelo chárter procedente de España este martes por la noche. A su llegada, la delegación franjirroja fue recibida con flores por representantes locales antes de trasladarse al hotel de concentración. El propio Samsunspor dio la bienvenida al rival a través de sus redes sociales con un mensaje en español: “Bienvenidos a Samsun”.

El viaje del equipo español se produce en un momento de tensión geopolítica en la región tras los ataques de Irán contra varios países vecinos como respuesta a la reciente operación militar de Estados Unidos e Israel. Pese a ello, la UEFA ha mantenido el encuentro según lo previsto.

El técnico rayista Íñigo Pérez ya se refirió días atrás a este aspecto: “No creo en las prohibiciones, ni en las obligaciones (…) Si tiene que llegar, llegará y si no tiene que llegar, no llegará porque nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada en términos de decisión”.

Unos 200 aficionados rayistas acompañarán al equipo en Turquía, aunque la mayoría ha viajado por su cuenta.

Objetivo: volver a unos cuartos europeos

El Rayo llega a la eliminatoria con la ambición de alcanzar los cuartos de final del torneo y repetir un hito que solo logró en la temporada 2000-01, cuando se situó entre los ocho mejores del continente tras eliminar al Girondins de Burdeos.

El defensa Pep Chavarría se mostró optimista antes del viaje: “Después de tantos años que el Rayo no jugaba Europa y ver a la afición que está muy ilusionada con esta competición, tenemos muchas ganas de poder darles una alegría. Han sido unos meses difíciles, pero estamos con ellos y ellos con nosotros”.

El lateral también subrayó la fortaleza mental del grupo. “Veo al equipo muy bien para afrontar este final de temporada, va a ser un buen año. El equipo está fuerte. Lo veo muy fuerte mentalmente y eso es lo importante, porque hay muchos partidos y hay mucha fatiga física y mental”, dijo.

El encuentro se disputará este jueves 12 de marzo en el Yeni 19 Mayıs Stadyumu a partir de las 18:45h (CET). El partido será dirigido por el árbitro rumano Marian Barbu, que estará asistido por un equipo arbitral íntegramente de su país.