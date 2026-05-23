Al Rayo no le alcanza con la victoria y buscará alcanzar Europa vía la Conference League

El Rayo Vallecano cumplió con su tarea de vencer (1-2) al Deportivo Alavés en su visita a Medizorroza en la última jornada de LaLiga, pero al final los puntos no le alcanzaron para la cuenta y se quedó fuera de los puestos de competiciones europeas, lo que lo dejan con la única posibiliad de clasificarse si es que gana la final de la Conference League.

Camello revolucionó la segunda mitad y coronó su actuación con una anotación que acompañó la de Nteka, con las que le dieron la vuelta al marcador que había abierto Toni Martínez para darle la ventaja al Alavés a lo largo de 72 minutos.

El Alavés comenzó con más ritmo que el Rayo Vallecano y enseguida se acercó a los dominios de Cárdenas.

La conexión entre Ángel Pérez y Toni Martínez, el delantero del momento, volvió a funcionar. En el minuto 13, un buen desmarque del maño, le permitió poner el balón en el primer palo para que la empujara el goleador murciano y establecer el 1-0.

El Alavés estuvo más entero y funcionó como un bloque. Justo en el tiempo de refrigeración cayó lesionado Víctor Parada por un pisotón y tuvo que ser sustituido por Carlos Protesoni, cuando Toni Martínez puso a prueba a Cárdenas con un disparo muy lejano y potente que obligó a estirarse al guardameta rayista, que tuvo trabajo en la primera parte.

Una última épica liguera

En la segunda mitad, Mendizorroza fue una fiesta para celebrar la permanencia, a pesar de que la peña más numerosa, Iraultza 1921, decidió abandonar la grada a los 10 minutos de partido, tras la detección de dos seguidores por parte de la Policía Autónoma Vasca antes del encuentro.

Los rayistas, sin embargo, avisaban lo que se venía en el cierre del partido con una revolucionada segunda parte y que coronó en el cierre del partido.

Seguido de un brillante pase largo de Ismaël Ciss, Sergio Camello ganó la espalda a la defensa albiazul y resolvió con tranquilidad la salida del portero alavesista, picando la pelota para empatar el encuentro al 73'.

El empate le dio un nuevo aire al Rayo que se lanzó al ataque en busca de un remontada que veían cerca en un partido que se rompía por momentos.

El Alavés se deshizo atrás y el Rayo lo aprovechó para darle la vuelta con un segundo gol más cómodo de lo previsto, después de que Camello encontrara a Nteka dentro del área, con el tiempo suficiente para acomodarse y anotar el tanto del triunfo en el minuto 90.

A Europa por la vía de la Conference

Pese a la victoria, el Rayo Vallecano cerró en la octava posición de la clasificación, quedándose fuera de los puestos de competición europea por tan solo un punto, pero con una carta aún por jugar.

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El próximo 27 de mayo enfrentará al Crystal Palace en la gran final de la Conference League, en la que en caso de ganar le aseguraría un boleto directo a la fase de grupos de la Europa League, dando un paso al frente en el plano internacional y jugando por tercera ocasión en las competiciones europeas.