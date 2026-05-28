El Rayo de Iñigo Pérez, de tocar la gloria al fin de ciclo: "Me hubiese gustado un proyecto como el de Simeone"

Pese a todos los problemas fuera del terreno de juego, el Rayo Vallecano estuvo a punto de hacer historia. El club vallecano cayó derrotado en la primera final europea de su historia, en la de la Conference League ante el Crystal Palace en Leipzig.

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, tras la final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palaceen Leipzig, Alemania / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Tras el partido, varios mensajes sonaron a despedida. Entre ellos, el de su entrenador y artífice de todo este éxito, Iñigo Pérez. “Son momentos delicados para todos, hay dolor y hay que pasarlo como se puede. Siento dolor, rabia y tristeza porque se ha escapado una oportunidad”, reconoció el pamplonés tras el encuentro. Su destino para la próxima temporada parece que será el Villarreal. “Creo que no es adecuado hablar de esto. Es un tema emocional colectivo. Ahora centrarme en mi situación genera mucho pudor y no es justo”.

“Este grupo es difícil de encontrar. He tenido muy buenos grupos y vestuarios, pero este es especial porque son amigos realmente. Se respetan y se aman. Se ayudan entre ellos. Se alientan, se protegen. Se perdonan cuando se equivocan”, afirmó. En ese sentido, el técnico dejó una de las frases más sentidas de la noche: “Cuando te ganan dices: mejor perder con estos chicos que con alguien con quien no lo desees”.

Ese grupo de amigos, como también lo definió Camello, puede desmantelarse. Como Pérez, terminan contrato Abdul Mumin, el 'Pacha' Espino, Luiz Felipe y Unai López, y finalizan su cesión Carlos Martín (Atlético), Ilias Akhomach (Villarreal), Gerard Gumbau (Granada) y Nobel Mendy (Betis). El que también parece que se marchará es Óscar Trejo, un peso pesado del vestuario que, a uss 38 años, buscará nuevas experiencias.

“Este ha sido el último día de este grupo. Nos apetece llegar al hotel y pasar los últimos momentos juntos, porque es increíble lo que hemos vivido. Somos una familia”, comentó Óscar Valentín en Leipzig.

Martin Presa, presidente dl Rayo Vallecano, durante la final de la Conference League en Leipzig / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Por su parte, el presidente Martín Presa declaró en 'El Desmarque' que le daba "pena" la situación y que "no sabía" quién sería el entrenador la próxima temporada. "Da pena porque creo que tenemos un grupo fantástico. Iñigo es buen entrenador y buena persona. A mí me hubiera gustado que hubiese seguido toda la vida. Un proyecto como el de Simeone en el Atleti. Al final cada uno tomamos las decisiones. El escudo del Rayo está por encima de todos. El Rayo tiene el año que viene volver a plantear un buen proyecto; primero para mantenerse en Primera y en cuanto podamos volver a alcanzar nuevas cotas de estas (una final europea)".

"No conocí mayor victoria que contigo una derrota"

Tras la derrota, la afición del Rayo volvió a sacar su orgullo y mostró un tifo en el Red Bull Arena que ha aplaudido el mundo del fútbol: "No conocí mayor victoria, que contigo en una derrota".

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