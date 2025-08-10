El Rayo golea al Sunderland para cerrar la pretemporada

El Rayo Vallecano cerró con el mejor sabor de boca posible su pretemporada, goleando al Sunderland en su estadio, con goles de Jorge De Frutos, Pacha Espino e Isi Palazón, que representan el mejor impulso para el arranque liguero, ante el Girona, y la previa que encara de la Conference League.

El equipo de Iñigo Pérez pasó por encima de un recién ascendido a la Premier League en su estadio. Dominador desde el pitido inicial con Luiz Felipe titular como pareja de Lejuene en el centro de la zaga de una defensa sin minutos para Ratiu, en pleno pulso del lateral con el club buscando su salida.

El Sunderland, que venía de jugar y ganar el sábado al Augsburgo alemán, inició con un equipo repleto de rotaciones y una segunda unidad que estuvo muy lejos del nivel del Rayo. Unai López, Óscar Valentín y la presencia de Pedro Díaz caído a banda izquierda, dio el balón desde el inicio al conjunto rayista que tras varias llegadas con Randy Nteka y Óscar Trejo como protagonistas, logró adelantarse en el marcador a los 19 minutos cuando De Frutos aprovechó la asistencia de Nteka que había robado el balón a Chris Rigg.

Se defendió bien cuando le tocó hacerlo al Rayo y Batalla fue salvador en la acción local más clara del primer acto, rápido y con reflejos ante Isidor. Iñigo Pérez le cambió la cara a su equipo con hasta ocho cambios en el descanso y el inicio del segundo acto no pudo ser mejor. Nada más reanudarse el choque, un zurdazo desde el borde del área de Pacha Espino, aumentaba distancias.

Merecía más el Rayo que acariciaba el tercero en acción de Álvaro García y lo encontraba a la hora del partido cuando el extremo habilidoso conectaba con Isi que marcaba de zurda. La goleada pudo ser mayor si Isi no hubiese perdonado una acción clarísima, y sintiendo el trabajo hecho, ganando moral para el arranque de la temporada, levantó el pie del acelerador y Batalla con dos buenas intervenciones salvó su portería a cero en el último test de pretemporada.